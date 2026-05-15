Gobierno espera nueva tanda de rechazados por EE.UU.

“Todavía no hemos recibido el requerimiento”, respondió sucintamente, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, al ser consultado sobre si el gobierno de Estados Unidos de América (EE.UU.) enviará una nueva tanda de 25 extranjeros rechazados en dicho país.

Las palabras del ministro de Relaciones Exteriores fueron hechas este miécoles último en una rueda de prensa en Mburicha Róga.

El pasado 23 de abril ingresaron al país 16 personas, de 25 en total, en condición de tránsito, en el marco de un mecanismo de cooperación con la administración de Donald Trump.

Su admisión se realizó tras una verificación individual de los requisitos legales, incluyendo la comprobación de que no contaban con antecedentes penales en sus países de origen ni en otros lugares de residencia.

La cooperación es el marco del criticado acuerdo “Tercer País Seguro”, firmado entre el gobierno de Paraguay con EE.UU. en el 2025 y ampliado en febrero de este año.

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Sobre el punto, el canciller Ramírez Lezcano dijo que de esa primera oportunidad, “16, tuvimos que rechazar nueve por no haber cumplido los requisitos de la legislación migratoria paraguaya”.

El ministro de Relaciones Exteriores recordó que los 16 extranjeros “ya han abandonado el país dirigiéndose a sus países de origen”.

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“Ninguno quiso quedarse”

En su momento, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, informó que el pasado 28 de abril se inició el proceso de retorno de los 16 migrantes que llegaron desde Estados Unidos.

Respecto a la situación legal de los extranjeros, el titular de la institución señaló que todos decidieron regresar voluntariamente a sus países de origen y agregó que ninguno manifestó intención de permanecer en Paraguay.

“De este grupo, ninguno ha solicitado quedarse en el país”, afirmó Kronawetter.

En relación con las solicitudes de asilo, aclaró que el estatus de refugio no se concede únicamente por motivos económicos. Asimismo, refirió que la asistencia económica durante el proceso de retorno estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.

“Compatir el trabajo”

Ante las innumerables críticas al acuerdo, el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Paraguay, Robert Alter, dijo que no esperaba que nuestro país brindara asilo a los migrantes rechazados en EE.UU. sino que como aliado del gobierno de Donald Trump “comparta el trabajo” de la enorme tarea logística de devolver a estas personas a sus países de origen.

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Interrogado sobre por qué EE.UU. no devolvió directamente a sus países de origen a los migrantes enviados a Paraguay, el diplomático dijo que el acuerdo es una “colaboración” sobre la prioridad del gobierno de Donald Trump “de reponer orden sobre la frontera, más que nada la frontera sureña de Estados Unidos y es un trabajo enorme”.

Sostuvo que si bien se ha logrado reponer el orden fronterizo durante el primer año de gestión con una reducción importante en el flujo migratorio ilegal, siguen llegando miles de migrantes.