Río de Janeiro-Nueva York sin escalas: GOL abre la venta de pasajes para 2027

GOL Líneas Aéreas anunció el inicio de la venta de pasajes para su ruta directa entre Río de Janeiro (GIG) y Nueva York (JFK) para la temporada 2027.

Si bien el debut oficial de esta ruta sin escalas está programado para el próximo 8 de julio de 2026, coincidiendo con la temporada alta, la compañía ya proyecta su continuidad para el año entrante.

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A partir del 28 de marzo de 2027, el servicio mantendrá sus tres frecuencias semanales de ida y vuelta.

Frecuencias y horarios confirmados

Los vuelos de ida despegarán desde el centro de conexiones internacionales de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim, mientras que los retornos se realizarán desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

Debido a la alianza estratégica que GOL mantiene con American Airlines, los pasajes también podrán adquirirse a través de los canales de la compañía estadounidense.

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Las salidas desde Río de Janeiro se realizan los miércoles, viernes y domingos a las 21:55, con llegada a Nueva York a las 6:55 del día siguiente. Los vuelos de regreso desde la ciudad estadounidense operan los lunes, jueves y sábados, con despegue a las 23:00 y aterrizaje en la capital fluminense a las 9:55.

Aviones de gran porte y conectividad regional

Esta ruta es posible gracias a la incorporación de aeronaves Airbus A330 a la flota de GOL, lo que marca el ingreso de la firma al mercado de vuelos de larga distancia con aviones de fuselaje ancho. La conexión directa entre estos dos gigantes del turismo y los negocios busca dinamizar el flujo de pasajeros en toda la región.