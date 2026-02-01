Fiscalía presenta pruebas contra Tío Rico y otros acusados en A Ultranza

El juicio oral y público en la “causa madre” del caso A Ultranza Py, donde están acusados Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, su hermano José Alberto alias “Pastor”, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio y otros 15 sindicados como supuestos integrantes del esquema de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero fruto del ilícito, continúa este lunes 2 de febrero con la producción de las primeras pruebas ofrecidas por el fiscal Deny Yoon Pak, agente de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

El juzgamiento de la causa está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que integran María Luz Martínez, como presidenta; Dina Marchuk y Federico Rojas.

Además de Tío Rico, Ozorio y Pastor Insfrán están acusados el sindicado como principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González, el que es considerado cabecilla del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de éste último María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana Fátima Koube Ayala; y el otro hermano de Tío Rico, Conrado Ramón Insfrán Villar.

Los demás enjuiciados son Rodrigo Emilio Montalva Agüero, sindicado como hombre de confianza de Tío Rico y el secretario del otro presunto cabecilla del grupo criminal, el uruguayo prófugo de la Justicia Sebastián Marset; junto a María Virginia Araki, esposa del condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias capitán.

La nómina de acusados finaliza con José Enrique Gamarra Villalba, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba, Alexis Vidal González Zárate, Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico Evangelista.

Acusación en A Ultranza

El Ministerio Público afirma que desde que el uruguayo Sebastián Marset (prófugo) frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos, la estructura fue anulada en ese año.

Los cabecillas del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con narcos de Bolivia; y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en Paraguay, su acopio en varios puntos del país y luego su exportación, mayormente por vía fluvial, según la acusación.

La Fiscalía estima que, con los 17.340 kilos de cocaína que fueron descubiertos, el grupo criminal obtuvo la suma de US$ 433.500.000.

Requerimientos pendientes

Entre mayo y julio de este año vencen los plazos para que el fiscal Deny Yoon Pak finalice las investigaciones y presente requerimientos conclusivos con relación a tres procesados en el marco de la causa A Ultranza Py.

El primer plazo para que el Ministerio Público presente acusación o sobreseimiento vence el 20 de mayo y es en relación a la investigación en contra de Gianina García Troche, pareja del presunto narco uruguayo Sebastián Marset; por supuesto lavado de dinero fruto del tráfico internacional de cocaína.

La siguiente fecha límite para la Fiscalía es el 7 de julio, cuando vence el plazo para presentar requerimiento conclusivo en la causa abierta al procesado Mariano Daniel Genes Benítez, quien fue capturado a inicios de este año y es considerado como el “hombre número uno” de Tío Rico, por la confianza que éste en él y las tareas que le asignaba, como la preparación de vehículos con doble fondo para trasladar cocaína droga y su resguardo.

El 26 de julio está marcado el vencimiento del plazo para que Fiscalía acuse o presente otro requerimiento sobre José Darío Fernando “La Maldad” Estigarribia Cristaldo, quien tras ser funcionario fiscal se habría alistado como secretario de Sebastián Marset.