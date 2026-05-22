Gustavo Alfaro tramitó residencia permanente en Paraguay semanas antes del Mundial

Ayer, jueves, el director técnico de la selección paraguaya de fútbol, el argentino, Gustavo Alfaro, se presentó en la sede de la Dirección Nacional de Migraciones para tramitar su certificado de residencia permanente en Paraguay.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, relató cómo se vivió la “sorpresa muy agradable” de la visita del entrenador de la Albirroja, que se produjo pocas semanas antes del inicio en Estados Unidos del Mundial de fútbol, al que Paraguay regresa por primera vez en más de una década y media.

Alfaro acudió a Migraciones acompañado de ocho integrantes de su cuerpo técnico, quienes también realizaron trámites de radicación permanente en el país.

Radicado en Paraguay desde 2024

El entrenador argentino de fútbol estaba radicado en Paraguay con residencia temporal desde mediados de 2024, cuando asumió la dirección técnica de la selección paraguaya de fútbol, que bajo su conducción levantó notablemente su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas y logró clasificar al Mundial.

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“Ayer completó la documentación que se precisa para cambiar a categoría permanente”, dijo Kronawetter.

Una vez completado el trámite, a Alfaro le será entregado el certificado de residencia permanente, tras lo cual su familia también tendrá la opción de realizar los trámites.

Al consultársele si pidió un autógrafo al entrenador, Kronawetter dijo entre risas: “Ya me firmó el expediente, no quería volver a pedirle autógrafo”.

Paraguay en el Mundial

La selección paraguaya de fútbol debutará en el Mundial el próximo 12 de junio, en un encuentro con el equipo anfitrión de Estados Unidos, por el grupo D del torneo. Luego enfrentará a las selecciones de Turquía, el 20 de junio; y Australia, el día 25 del mismo mes.