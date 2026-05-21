Gustavo Alfaro tramita su residencia permanente en Paraguay

El director técnico de la selección paraguaya de fútbol, el argentino Gustavo Alfaro, comenzó a tramitar su residencia permanente en Paraguay. La Dirección Nacional de Migraciones informó que el entrenador, junto con los profesionales que integran su cuerpo técnico, se presentó en la Oficina de Admisión para iniciar los trámites correspondientes.

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Desde la institución migratoria celebraron el acontecimiento en sus canales oficiales, calificando al estratega albirrojo como un “visitante destacado” y haciendo alusión a su conocida faceta motivacional al llamarlo el “cazador de utopías”.

El marco legal del trámite

El proceso administrativo se realiza bajo las normativas del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, un tratado que facilita el establecimiento definitivo de ciudadanos extranjeros oriundos de los países miembros y asociados, como Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, entre otros que deseen fijar su residencia en Paraguay.

Para acceder a este beneficio, Alfaro y sus colaboradores debieron presentar su Carnet de Radicación Temporaria MERCOSUR vigente, e ingresar la nueva solicitud dentro del periodo obligatorio de 90 días previos al vencimiento del documento anterior.

¿Qué beneficios tendrá al ser residente permanente?

La obtención de la radicación permanente otorga facilidades de inserción civil a los profesionales extranjeros. Entre los puntos principales del régimen se destacan:

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Validez definitiva: El estatus residencial es permanente, aunque el carnet físico debe renovarse por cuestiones operativas cada 10 años.

Acceso a documentación local: Permite la tramitación de la Cédula de Identidad paraguaya , la cual tendrá una vigencia idéntica de una década.

Costos oficiales: De acuerdo con el tarifario vigente de Migraciones, el arancel para la Residencia Permanente MERCOSUR (incluyendo el cambio de categoría) es de ₲ 2.787.550, además de las tasas complementarias por certificados de radicación.

Al tratarse de un trámite estrictamente presencial y personal, tanto Alfaro como sus asistentes completaron la entrega de sus documentos de identidad autenticados, solvencia económica y certificados de antecedentes penales expedidos por la Policía Nacional.