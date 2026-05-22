Obras de soterramiento bloquean veredas y generan indignación en zona del Puerto de Asunción

Desde el pasado 15 de mayo, residentes y propietarios de negocios en los alrededores del Centro Cultural del Puerto de Asunción han alzado su voz ante una situación que consideran insostenible. Las veredas han desaparecido bajo montañas de escombros y restos de excavación.

Los trabajos son ejecutados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el marco de un proyecto de soterramiento de líneas eléctricas diseñado para mejorar la infraestructura urbana y eliminar la contaminación visual y el peligro del cableado aéreo.

Sin embargo, lo que debería ser una mejora necesaria se ha transformado en un calvario cotidiano. Según los reportes, un total de seis calles de la zona céntrica permanecen intervenidas, con obstáculos que obligan a los peatones a bajar a la calzada, exponiéndose a los riesgos del tránsito vehicular.

A pesar de las denuncias presentadas hace más de una semana, los vecinos señalan que no se han observado mejoras ni cuadrillas trabajando de forma intensiva para despejar el área.

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De acuerdo con las previsiones oficiales, los trabajos de soterramiento en esta zona específica deberían finalizar durante el transcurso del mes de junio. No obstante, el malestar crece ante la incertidumbre de si este plazo será cumplido, dado que la acumulación de sedimentos.

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Comerciantes de la zona han manifestado que la obstrucción no solo genera una mala imagen turística, sino que ahuyenta a los clientes potenciales, quienes evitan transitar por las calles afectadas ante la imposibilidad de caminar con seguridad por las aceras.