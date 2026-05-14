Nacionales
14 de mayo de 2026 a la - 15:24

Celebran 301 años de fundación de Carapeguá y el 215º aniversario de la Independencia Nacional

El Colegio Mariscal José Félix Estigarribia se lució con sus chiroleras y bandaliza, acompañado por directivos, docentes y más de 500 estudiantes.
Desfile de chiroleras del Colegio Nacional Mariscal José Félix Estigarribia de Carapeguá.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Más de 4.000 niños, jóvenes y padres de familia se vistieron de los colores patrios y participaron del desfile cívico estudiantil y militar desarrollado frente a la explanada de la Catedral Inmaculada Concepción de María, en recordación de los 301 años de fundación de este distrito. Además, se conmemoraron los 215 años de la Independencia del Paraguay.

Por Emilce Ramírez

Un total de 34 instituciones educativas, civiles y militares desfilaron sobre la avenida Teniente Primero Manuel Cabello, de la ciudad de Carapeguá. Las diversas delegaciones marcharon portando coloridas banderas patrias, mensajes educativos y campañas del programa SUMAR para prevenir la drogadicción.

La Escuela Básica N.º 908 San Juan Bautista, de la compañía Tajy Loma, invita a combatir la drogadicción mediante la prevención.
La Escuela Básica Nº 908 San Juan Bautista, de la compañía Tajy Loma, invitó a combatir la drogadicción mediante la prevención.

La apertura del desfile estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio. Participaron los directivos de la institución, bomberos combatientes y los vehículos utilizados para rescate, incendio y ambulancia.

Las chiroleras, acompañadas de docentes y alumnos de la Escuela Básica Nº 908 San Juan Bautista, de la compañía Tajy Loma, lucieron sus mejores galas y rindieron homenaje a la ciudad y a la patria. Instaron a prevenir la drogadicción en la sociedad con mensajes escritos exhibidos durante la marcha.

El Cuerpo de Bomberos de Carapeguá dio apertura al desfile cívico-estudiantil y militar.
El Cuerpo de Bomberos de Carapeguá participó del desfile cívico-estudiantil y militar.

El Centro de Recursos para la Educación Permanente Nº 11 demostró que nunca es tarde para estudiar y, a su paso, dejó el mensaje: “Una institución, muchas historias de superación y un mismo propósito: construir un futuro mejor mediante la educación”.

Estudiantes del Centro de Recursos para la Educación Permanente N.º 11, durante el desfile, invitaron a construir un futuro mejor a través de la educación.
Estudiantes del Centro de Recursos para la Educación Permanente N.º 11 participan en un desfile en Carapeguá, Paraguay.

Asimismo, entre las delegaciones estudiantiles que se lucieron en el desfile, se destacaron dos alumnos de la escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, quienes vistieron atuendos de la época de la Independencia nacional.

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Dos alumnos de la Escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, vestidos con atuendos de la época de la Independencia Nacional, saludaron a la ciudad y rindieron homenaje a la patria.
Alumnos de la Escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, vestidos con atuendos de la época de la Independencia Nacional, saludaron a la ciudad y rindieron homenaje a la patria.

Durante el acto oficial, el intendente Luciano Cañete (ANR-HC) expresó que la fecha representa “301 años de historia, identidad, lucha y sueños compartidos”. Destacó que la independencia nacional enseñó que “cuando un pueblo se une con valentía y amor a su patria, no existen obstáculos imposibles de superar”.

La Escuela Básica N.º 908 San Juan Bautista, de la compañía Tajy Loma, invita a combatir la drogadicción mediante la prevención.
Luciano Cañete (ANR-HC), intendente de Carapeguá.

En el palco de invitados especiales estuvieron presentes los diputados departamentales Héctor “Bocha” Figueredo (ANR) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA), así como el exsenador Herminio Cáceres, además de autoridades educativas, concejales municipales, autoridades policiales y militares.

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En el palco principal estuvieron presentes diputados departamentales, el exsenador Herminio Cáceres, además de autoridades educativas, concejales municipales, autoridades policiales y militares.
En el palco principal estuvieron presentes diputados departamentales, el exsenador Herminio Cáceres, además de autoridades educativas, concejales municipales, autoridades policiales y militares.

Feria de microemprendedores

En la plaza General Eduvigis Díaz, microemprendedores instalaron sus respectivos stands. Alexis Romero manifestó que este tipo de actividades “es la única manera de que puedan generar ingresos y dar a conocer lo que producen”.

La emprendedora Mónica Kulman, junto a su hija Fiorela Ramírez, en la feria de emprendedores en la plaza General Eduvigis Díaz de Carapeguá.
Mónica Kulman y su hija Fiorela Ramírez ofrecen ramos de flores en la feria de emprendedores en Carapeguá.

También participaron estudiantes de Diseño Gráfico del Colegio Mariscal José Félix Estigarribia, quienes exhibieron trabajos realizados en aula. Además, emprendedoras como Mónica Kulman y Fiorela Ramírez, que ofertan flores para obsequiar a las madres. La feria continuará hasta esta noche.

Estudiantes del Bachillerato en Diseño Gráfico del Colegio Mariscal José Félix Estigarribia participaron en la feria de microemprendedores de Carapeguá.
Estudiantes del Bachillerato en Diseño Gráfico del Colegio Mariscal José Félix Estigarribia participaron en la feria de microemprendedores de Carapeguá.

Homenaje a las madres

Para este jueves, desde las 20:00, está previsto el Festival Homenaje a las Madres en el Paseo de las Luces.

Se anuncia la actuación del grupo musical La Selección, José López y su Conjunto Carapegüeño, Berni Rojas y su grupo Tekanto, Rico Viveros y Los Fantásticos del Caribe, Sentimiento Juvenil y Pasión Qbiera.

La Escuela de Danza Municipal rendirá homenaje a las madres esta noche en Carapeguá.
La Escuela de Danza Municipal rendirá homenaje a las madres esta noche en Carapeguá.

Asimismo, desplegarán talento las bailarinas de la Escuela de Danzas de Carapeguá, el Estudio de Arte y Danza Luz Marilen y Vidance Carapegüeña. La conducción estará a cargo de Alcides Mendoza y Liz Alvarenga.