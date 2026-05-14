Celebran 301 años de fundación de Carapeguá y el 215º aniversario de la Independencia Nacional

Un total de 34 instituciones educativas, civiles y militares desfilaron sobre la avenida Teniente Primero Manuel Cabello, de la ciudad de Carapeguá. Las diversas delegaciones marcharon portando coloridas banderas patrias, mensajes educativos y campañas del programa SUMAR para prevenir la drogadicción.

La apertura del desfile estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio. Participaron los directivos de la institución, bomberos combatientes y los vehículos utilizados para rescate, incendio y ambulancia.

Las chiroleras, acompañadas de docentes y alumnos de la Escuela Básica Nº 908 San Juan Bautista, de la compañía Tajy Loma, lucieron sus mejores galas y rindieron homenaje a la ciudad y a la patria. Instaron a prevenir la drogadicción en la sociedad con mensajes escritos exhibidos durante la marcha.

El Centro de Recursos para la Educación Permanente Nº 11 demostró que nunca es tarde para estudiar y, a su paso, dejó el mensaje: “Una institución, muchas historias de superación y un mismo propósito: construir un futuro mejor mediante la educación”.

Asimismo, entre las delegaciones estudiantiles que se lucieron en el desfile, se destacaron dos alumnos de la escuela Monseñor Ángel Nicolás Acha, quienes vistieron atuendos de la época de la Independencia nacional.

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Durante el acto oficial, el intendente Luciano Cañete (ANR-HC) expresó que la fecha representa “301 años de historia, identidad, lucha y sueños compartidos”. Destacó que la independencia nacional enseñó que “cuando un pueblo se une con valentía y amor a su patria, no existen obstáculos imposibles de superar”.

En el palco de invitados especiales estuvieron presentes los diputados departamentales Héctor “Bocha” Figueredo (ANR) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA), así como el exsenador Herminio Cáceres, además de autoridades educativas, concejales municipales, autoridades policiales y militares.

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Feria de microemprendedores

En la plaza General Eduvigis Díaz, microemprendedores instalaron sus respectivos stands. Alexis Romero manifestó que este tipo de actividades “es la única manera de que puedan generar ingresos y dar a conocer lo que producen”.

También participaron estudiantes de Diseño Gráfico del Colegio Mariscal José Félix Estigarribia, quienes exhibieron trabajos realizados en aula. Además, emprendedoras como Mónica Kulman y Fiorela Ramírez, que ofertan flores para obsequiar a las madres. La feria continuará hasta esta noche.

Homenaje a las madres

Para este jueves, desde las 20:00, está previsto el Festival Homenaje a las Madres en el Paseo de las Luces.

Se anuncia la actuación del grupo musical La Selección, José López y su Conjunto Carapegüeño, Berni Rojas y su grupo Tekanto, Rico Viveros y Los Fantásticos del Caribe, Sentimiento Juvenil y Pasión Qbiera.

Asimismo, desplegarán talento las bailarinas de la Escuela de Danzas de Carapeguá, el Estudio de Arte y Danza Luz Marilen y Vidance Carapegüeña. La conducción estará a cargo de Alcides Mendoza y Liz Alvarenga.