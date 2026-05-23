Todos por Santi: buscan donantes de sangre O negativo para crucial trasplante de médula

Santiago Lezcano, quien viene batallando contra una leucemia, está a las puertas de un procedimiento y este lunes se le realizará un autotrasplante de médula ósea.

Para que este tratamiento tenga éxito, el pequeño necesita de forma urgente donantes de sangre del tipo O negativo (O-). La particularidad del caso es que no se puede utilizar sangre estacionada de los bancos comunes, sino que se requiere que sea sangre fresca, extraída directamente de los donantes debido a la complejidad del procedimiento médico.

Las personas con el tipo de sangre O negativo son consideradas “donantes universales”, pero paradójicamente solo pueden recibir sangre de su mismo grupo.

Esto se debe a que sus glóbulos rojos no tienen los antígenos A y B, y carecen del factor Rh, por lo que su cuerpo rechazaría de inmediato cualquier otro tipo de sangre, poniendo en grave riesgo su salud.

Lea más: ¡Atención! Llaman a donar sangre ante escasez a nivel país

Ante esta situación, la abuela de Santiago, Dora Bordon, mencionó que, si bien el grupo O negativo es la prioridad absoluta para el niño, también están recibiendo donantes de cualquier otro tipo de sangre. Esto servirá para reponer el stock del centro médico, una práctica habitual en los hospitales para habilitar los insumos necesarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Dónde y cuándo donar?

Por estrictas razones de bioseguridad, el pequeño Santi se encuentra actualmente en aislamiento total en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, donde está internado y protegido de cualquier tipo de infección que pueda complicar su cirugía. Él no será trasladado de ese lugar.

Sin embargo, las donaciones se deben realizar en el Centro Productor de Sangre y Terapia Celular de IPS (Asunción). Este centro cuenta con las máquinas procesadoras y centrifugadoras más modernas del país, necesarias para preparar la sangre de la forma más pura y óptima que requiere el cuerpo de un niño en su estado.

El centro estará abierto y recibiendo a los voluntarios tanto el sábado como el domingo de 06:30 a 17:30. Asimismo, de lunes a viernes en el mismo horario.

La familia pide encarecidamente a la población que comparta este pedido. Cada minuto cuenta para Santi, y encontrar a esas personas con el “tipo de sangre más solidario”.