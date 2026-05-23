Vecinos de Cateura denuncian arroyo contaminado e inundado de basura

Un arroyo que fluye desde las inmediaciones de la avenida Japón llega hasta el barrio San Miguel, en la zona de Cateura, y se convierte en una verdadera cloaca a cielo abierto que genera preocupación a toda la comunidad. Según denuncian, lo que debía ser un curso de agua limpia hoy es un canal espeso, teñido de un color verde intenso que a menudo se vuelve completamente negro. Asimismo, expide un olor nauseabundo que hace el aire irrespirable.

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El principal foco del problema, según los afectados, es el vertedero de Cateura y la falta de control ambiental en la zona. La enorme acumulación de basura trancó el cauce natural del agua y provoca un estancamiento.

Un puente bajo agua y basura

La situación llegó a tal extremo que el puente de hormigón de la comunidad quedó totalmente cubierto por el agua sucia y la basura. Para poder cruzar de un lado a otro, los propios residentes tuvieron que ingeniarse y colocaron piedras y escombros. De esa manera, se exponen a caídas o a contraer enfermedades por el contacto directo con la contaminación.

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Alberto, uno de los pobladores que conversó con ABC, relató la preocupación que existe por la salud de los sectores más vulnerables.

“El olor es demasiado fuerte y ya está afectando la salud de las criaturas. Por acá pasan todos los días mujeres embarazadas y niños, porque el centro de salud y una escuela quedan muy cerca del arroyo", lamentó el vecino.

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El panorama se vuelve de terror cada vez que se registran precipitaciones. Con las lluvias, el agua estancada sube de nivel y arrastra toneladas de basura suelta.

Denuncia descontrol ambiental

Los vecinos apuntan directamente a dos responsables de este desastre ecológico. Por un lado, señalan a algunas personas dedicadas a la recolección de residuos que, de camino al vertedero, arrojan las basuras. Por el otro, la denuncia más grave recae sobre la administración del propio vertedero de Cateura.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el sitio de disposición de residuos no realiza un filtrado ni tratamiento adecuado de sus lixiviados (las aguas tóxicas que genera la basura descompuesta).

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Los pobladores aseguran que los encargados del vertedero aprovechan los días de lluvia para liberar estas aguas contaminadas, sabiendo que el raudal ocultará temporalmente el daño, aunque el impacto ambiental y el olor queden impregnados en el barrio.

Don Nicanor, un antiguo residente que vive en el barrio San Miguel desde hace seis décadas, explicó que el olor que se siente en la zona es insoportable.

“A mi casa ya no entra el agua, pero el mal olor que llega desde el arroyo es insoportable, no se puede vivir así. Ya hablamos muchísimas veces con la Municipalidad de Asunción, nos cansamos de pedir ayuda, pero no hay respuestas. Directamente no nos hacen caso”, reclamó Don Nicanor.