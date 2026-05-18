Denuncian que fábrica de ropas arroja desechos en la laguna de Cateura

El color del agua de la laguna de Cateura cambia dependiendo de la tinta que deseche la fábrica Ñamopu’ã Paraguay, ubicada a unos pocos metros. Esa es la denuncia puntual que hace don Armando Vera en representación de los vecinos de la zona, que ya están cansados de que sus reclamos sean ignorados, tanto por la Municipalidad de Asunción como por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El poblador señaló que los responsables de la firma suelen recibir la visita de funcionarios de estas instituciones luego de las denuncias, pero posteriormente la situación se repite.

“Realmente no les importa, porque ellos tienen como una rutina el hecho de que si vienen a inspeccionar, simplemente le dan un sobrecito a los que controlan y se termina en la nada. No tienen miedo y van a seguir haciendo porque no hay una sanción, no hay un control riguroso de parte de las autoridades municipales y principalmente del que tiene que velar por estos recursos que es el Mades”, manifestó el vecino.

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Pero no es solo la fábrica la única que contamina el cauce, según comentó; también los desechos del vertedero están contaminando un sitio que debería ser una zona de esparcimiento para los pobladores.

“La verdad es que es una constante, lastimosamente el municipio no hace nada (…) Esta es una laguna muy linda que se puede mejorar, limpiar; también hay un vertedero un poco más allá que tiran sus basuras, sus desechos plásticos y se queda en la orilla de la laguna”, indicó.

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Además del evidente perjuicio a la naturaleza, la contaminación también afecta a los pobladores que suelen dedicarse a pescar en esta laguna, de donde con cada vez más frecuencia están encontrando peces muertos que ellos mismos se encargan de retirar.

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