Devoción por María Auxiliadora resalta en el primer Karu Guazú Solidario

La tradicional devoción mariana de María Auxiliadora cobró una fuerza renovada este domingo en Asunción con la realización del primer “Karu Guazú Solidario”. El evento comunitario tiene lugar en el Colegio Monseñor Lasagna. La masiva concurrencia desde tempranas horas marcó el inicio de un proyecto que busca establecerse firmemente en la agenda anual de la comunidad.

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Esta iniciativa surgió del párroco Héctor Fariña y encontró un respaldo inmediato en la Asociación de Padres de la institución, bajo la presidencia de Sergio Domínguez. El equipo de organizadores asumió el desafío logístico de coordinar la jornada. El objetivo es fundar un ritual que congregue a las familias en torno a la fe.

Guiso carretero, arte y fe para 700 comensales

El centro de atención gastronómica fue un imponente disco de arado en donde los cocineros voluntarios prepararon un tradicional guiso carretero. La receta incluye una combinación de carne vacuna, cerdo y pollo para deleite de los comensales. Las adhesiones cuestan G. 25.000 y se dispone de un total de 700 platos para este primer desafío.

Los asistentes pueden retirar los almuerzos o quedarse a disfrutar de la actividad, que continuará hasta las 15:00, garantizando una atención ágil del equipo de servidores. Quienes prefieren quedarse a almorzar disponen de cubiertos desechables y un sector de mesas bien acondicionado para recibir a los vecinos.

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El movimiento de fieles se intensificó notablemente al término de las principales celebraciones litúrgicas de la mañana, fijadas entre las 11:00 y 12:00. Una marea de personas se trasladó ordenadamente desde el templo hacia las instalaciones del colegio. El flujo constante de personas demostró la excelente respuesta a la convocatoria.

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La jornada cuenta además con un festival artístico en vivo que agrega dinamismo y alegría al almuerzo dominical en el patio de la institución. Las familias comparten este espacio de encuentro en mesas especialmente dispuestas para la ocasión. Este ambiente festivo refuerza los lazos de la comunidad educativa y religiosa del barrio.

Un legado que empieza con un fin solidario

La meta final de todo el esfuerzo compartido posee un carácter enteramente benéfico: contribuir al sustento de la parroquia María Auxiliadora de Asunción. Este templo representa un punto de referencia espiritual e histórico muy importante para los devotos de esta advocación mariana que hoy dicen presente a través de la solidaridad.

El éxito alcanzado en esta primera edición deja instalada una base sólida de organización y compromiso para el futuro. Los organizadores destacaron que la respuesta de la gente confirma la viabilidad de repetir la experiencia de manera formal cada año.

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¿Y vos, ya compraste tu almuerzo? Podés ir ahora mismo al Monseñor Lasagna antes de que se acaben las adhesiones.