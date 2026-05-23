En el Alto Paraguay “no podemos seguir viviendo de las promesas estatales”, reclama obispo

“Si en el Alto Paraguay las promesas hubiesen tenido precio monetario, los pobladores ya nos hubiésemos convertido en millonarios”, expresó el obispo durante la homilía de la misa celebrada en la catedral de Fuerte Olimpo. “No podemos seguir dependiendo de las promesas que realizan las autoridades”, refirió.

Salud

En este sentido, monseñor Escobar manifestó que los pobladores necesitan una mejor atención de la salud, contar con médicos especialistas al menos en las necesidades básicas y, sobre todo, que se pueda terminar la obra del nuevo Hospital Regional, iniciada en el 2021 a cargo de la Gobernación y para la cual ya se desembolsaron G. 15.500 millones.

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El religioso valoró el trabajo de los médicos que prestan servicios en los hospitales del departamento, pero lamentó que el 90% de ellos carezcan de especialidades, situación que repercute negativamente en la atención a las personas. En ese sentido, en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo desde hace 17 meses no se realiza ningún tipo de cirugía debido a la falta de un anestesista.

De hecho, en ninguno de los hospitales del departamento se practican cirugías, salvo algunas programadas en el Hospital Distrital de Puerto Casado. Por esta razón, las evacuaciones de pacientes hacia otros centros asistenciales del país se realizan de manera permanente, utilizando todo tipo de vehículos, incluidos vuelos del avión militar.

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Precariedad de caminos

“Necesitamos caminos de todo tiempo en la zona; no puede ser que con cada lluvia quedemos aislados”, expresó monseñor Gabriel Escobar. Agregó que resulta lamentable que al momento de evacuar a algún paciente el personal de salud deba mirar al cielo para evaluar las condiciones climáticas, ya que de ello depende la posibilidad de transitar por los precarios caminos de tierra.

En este contexto, el presidente de la República, Santiago Peña, prometió en reiteradas ocasiones la construcción de caminos de todo tiempo para estas comunidades del Alto Paraguay, afectadas constantemente por el aislamiento. Sin embargo, señaló que, a casi tres años de mandato, aún no se logró colocar un solo centímetro de asfalto en la zona.

Energía eléctrica deficiente

Monseñor Escobar también se refirió a la promesa incumplida por parte de ANDE con relación a la construcción de la primera subestación eléctrica en el Alto Paraguay. Según manifestó, esta obra ya debía haber comenzado, pero hasta ahora sigue siendo solo un deseo.

El proceso de licitación encarado por la ANDE para la construcción de esta subestación, que será instalada en Carmelo Peralta, se encuentra paralizado debido a la existencia de un supuesto sobrecosto en el precio final de la obra. Hasta el momento, se desconoce cuándo podrá reiniciarse el proceso administrativo.

Celebraciones

Al término de la celebración religiosa, realizada como es tradición en la catedral erigida sobre uno de los cerros menores de Fuerte Olimpo, se llevó a cabo una caravana motorizada por los barrios de la población.

Posteriormente, se desarrolló la tradicional serenata en honor a la patrona de la comunidad en el local del Centro Juvenil, con multitudinaria presencia de pobladores locales y visitantes llegados de distintos puntos del departamento y del país.

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El viernes también se realizó la tradicional procesión náutica sobre las aguas del Río Paraguay, actividad acompañada por pescadores y trabajadores de embarcaciones.

Para este domingo, día solemne de la festividad de María Auxiliadora, la procesión central por las principales calles de la comunidad se iniciará a las 15:00. Posteriormente, se celebrará la misa principal presidida por monseñor Escobar en la explanada de la catedral, debido a la gran cantidad de fieles que suelen participar del evento, con lo que culminarán las actividades de estas fiestas marianas.