Fe y tradición: multitudinaria procesión en honor a María Auxiliadora en Cabañas

Desde tempranas horas, los devotos llegaron a la parroquia erigida en honor a la Virgen María Auxiliadora de la compañía Cabañas de Caacupé para participar de las actividades religiosas y elevar oraciones a la patrona a la comunidad. Familias, estudiantes y autoridades locales festejaron en un ambiente de devoción.

El párroco Blas Andrés Rivas manifestó su alegría por la gran participación de las familias y destacó la importancia de mantener viva la devoción mariana y la unión comunitaria.

Tras la ceremonia religiosa, se realizó la tradicional procesión de la imagen de la Virgen. Pobladores, visitantes y alumnos de la Escuela Nacional Dr. Raúl Peña marcharon desde el templo —ubicado sobre la calle Manuel Atanasio Cabañas— hasta la plaza central de la populosa compañía de la Villa Serrana.

En el lugar se encuentra una imponente escultura de María Auxiliadora de más de nueve metros de altura, considerada uno de los principales símbolos religiosos de la zona.

La misa central se celebrará este domingo a las 18:30 y será presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

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Devoción con historia en Paraguay

La devoción a María Auxiliadora en Paraguay comenzó con la llegada de los primeros misioneros salesianos el 23 de julio de 1896. Ese mismo año fundaron el colegio Monseñor Lasagna y una capilla dedicada a la Virgen en Asunción.

Con el paso de los años, esta advocación mariana ganó gran arraigo en el país, especialmente durante la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando fueron distribuidas unas 74.000 medallas de María Auxiliadora entre los soldados paraguayos, según los registros históricos.

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