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24 de mayo de 2026 a la - 13:36

Fe y tradición: multitudinaria procesión en honor a María Auxiliadora en Cabañas

La compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé vivió este domingo una emotiva jornada de fe con la tradicional procesión en honor a la Virgen María Auxiliadora, que reunió a numerosos fieles. Los devotos acompañaron el trayecto con oraciones y cantos, reafirmando su fe y la tradición religiosa de la zona.

Por Faustina Agüero

Desde tempranas horas, los devotos llegaron a la parroquia erigida en honor a la Virgen María Auxiliadora de la compañía Cabañas de Caacupé para participar de las actividades religiosas y elevar oraciones a la patrona a la comunidad. Familias, estudiantes y autoridades locales festejaron en un ambiente de devoción.

El párroco Blas Andrés Rivas manifestó su alegría por la gran participación de las familias y destacó la importancia de mantener viva la devoción mariana y la unión comunitaria.

Tras la ceremonia religiosa, se realizó la tradicional procesión de la imagen de la Virgen. Pobladores, visitantes y alumnos de la Escuela Nacional Dr. Raúl Peña marcharon desde el templo —ubicado sobre la calle Manuel Atanasio Cabañas— hasta la plaza central de la populosa compañía de la Villa Serrana.

En el lugar se encuentra una imponente escultura de María Auxiliadora de más de nueve metros de altura, considerada uno de los principales símbolos religiosos de la zona.

La misa central se celebrará este domingo a las 18:30 y será presidida por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela.

La escultura de María Auxiliadora, de más de nueve metros de altura, ubicada en la plaza Manuel Atanasio Cabañas, ya forma parte del paisaje de la comunidad y es un símbolo de fe y devoción para los pobladores.
La escultura de María Auxiliadora, de más de nueve metros de altura, ubicada en la plaza Manuel Atanasio Cabañas.
Los alumnos de la Escuela Nacional Doctor Raúl Peña, con sus impecables uniformes, rindieron homenaje a María Auxiliadora durante la tradicional jornada de fe en la comunidad de Cabañas, en Caacupé.
Alumnos de la Escuela Doctor Raúl Peña rindieron homenaje a la Virgen María Auxiliadora en Cabañas, Caacupé.

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Devoción con historia en Paraguay

La devoción a María Auxiliadora en Paraguay comenzó con la llegada de los primeros misioneros salesianos el 23 de julio de 1896. Ese mismo año fundaron el colegio Monseñor Lasagna y una capilla dedicada a la Virgen en Asunción.

Con el paso de los años, esta advocación mariana ganó gran arraigo en el país, especialmente durante la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando fueron distribuidas unas 74.000 medallas de María Auxiliadora entre los soldados paraguayos, según los registros históricos.

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