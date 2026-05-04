“Aliados por la Infancia VI”: desmantelan red de explotación sexual infantil

La Policía Nacional, a través del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, y la Fiscalía ejecutan este lunes una serie de procedimientos en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”.

Esta operación coordinada pretende identificar y desmantelar redes de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), según informaron autoridades.

La operación cuenta con la alianza y participación de 16 países, incluyendo a Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México y Paraguay, entre otros, apoyados por múltiples organizaciones internacionales.

En lo que respecta al impacto digital en Paraguay, los investigadores detectaron y analizaron más de 12.000 archivos MASI. Según los reportes técnicos, se identificó la descarga y distribución masiva de fotos y videos por parte de los sospechosos, lo que activó las alertas de las agencias internacionales.

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Intervenciones y detenciones en territorio nacional

En territorio paraguayo se neutralizaron cinco objetivos estratégicos. La investigación se centró en individuos de alto impacto, según informaron autoridades.

En la operación se concretaron allanamientos, detenciones y la incautación de diversos equipos electrónicos y medios de almacenamiento para su posterior peritaje.

El operativo sigue en curso y se espera que las autoridades brinden un reporte detallado una vez culminadas todas las intervenciones previstas para este lunes.

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Por el Ministerio Público participa la fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Informáticos y Lavado de Activos.