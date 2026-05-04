Policiales
04 de mayo de 2026 a la - 07:03

“Aliados por la Infancia VI”: desmantelan red de explotación sexual infantil

Dos personas en operación policial; un oficial de policía en uniforme y otra con camiseta azul que indica 'Embosco', rodeados de teléfonos y evidencias.
Un detenido en el marco de la investigación contra una red de distribución de materiales de abuso infantil.Gentileza

Una comitiva fiscal-policial ejecuta actualmente la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, una ofensiva coordinada en 16 países para desmantelar redes de distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). En territorio paraguayo, los investigadores ya neutralizaron cinco objetivos estratégicos tras detectar la circulación de más de 12.000 archivos ilícitos en plataformas digitales.

Por ABC Color

La Policía Nacional, a través del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen, y la Fiscalía ejecutan este lunes una serie de procedimientos en el marco de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”.

Esta operación coordinada pretende identificar y desmantelar redes de distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), según informaron autoridades.

Mujer rubia gesticula sosteniendo una linterna, mientras dos hombres con gorra observan a un semi-desnudo sorprendido en un ambiente tenso.
Investigadores detienen a un sospechoso en una vivienda durante la operación contra la distribución de material de abuso sexual infantil.

La operación cuenta con la alianza y participación de 16 países, incluyendo a Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, México y Paraguay, entre otros, apoyados por múltiples organizaciones internacionales.

En lo que respecta al impacto digital en Paraguay, los investigadores detectaron y analizaron más de 12.000 archivos MASI. Según los reportes técnicos, se identificó la descarga y distribución masiva de fotos y videos por parte de los sospechosos, lo que activó las alertas de las agencias internacionales.

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Tres mujeres en entorno oscuro, una con camiseta floral y otra con guantes de látex, sosteniendo un dispositivo móvil.
Una agente de la Fiscalía participa en la operación "Aliados por la Infancia VI", registrando información sobre redes de abuso sexual infantil.

Intervenciones y detenciones en territorio nacional

En territorio paraguayo se neutralizaron cinco objetivos estratégicos. La investigación se centró en individuos de alto impacto, según informaron autoridades.

En la operación se concretaron allanamientos, detenciones y la incautación de diversos equipos electrónicos y medios de almacenamiento para su posterior peritaje.

Mujer con cabello rizado y blusa oscura dialoga con dos agentes de policía en un ambiente precario y nocturno.
Una mujer conversa con agentes de policía durante la operación "Aliados por la Infancia VI".

El operativo sigue en curso y se espera que las autoridades brinden un reporte detallado una vez culminadas todas las intervenciones previstas para este lunes.

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Cartel informativo de la operación, con íconos y texto sobre allanamientos y detenciones en Paraguay.
Una comitiva fiscal-policial interviene en la operación internacional Aliados por la Infancia VI en Paraguay.

Por el Ministerio Público participa la fiscal Ruth Karina Benítez, de la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Informáticos y Lavado de Activos.