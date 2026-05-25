Colapso de puente deja aislada a comunidad rural de Tacuaras y expone crisis vial en Ñeembucú

Un viejo puente de madera colapsó durante el fin de semana en un camino vecinal de la compañía Yacaré Costa del distrito de Tacuaras, dejando nuevamente al descubierto el crítico estado de los caminos rurales y la precaria infraestructura vial en el departamento de Ñeembucú.

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La estructura no soportó el peso de los vehículos que transitan diariamente por la zona y se desplomó cuando cruzaba un camión de gran porte. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el incidente generó preocupación entre los pobladores, quienes dependen de ese paso para trasladarse hacia otros puntos del distrito, transportar productos y acceder a servicios básicos.

Pobladores de la comunidad señalaron que el puente presentaba signos visibles de deterioro desde hace tiempo y lamentaron que las autoridades no hayan intervenido antes de que ocurriera el colapso. Indicaron además que cada lluvia agrava las condiciones de los caminos vecinales, dificultando el tránsito y dejando prácticamente aisladas a varias compañías rurales.

El caso vuelve a poner en debate la situación de los caminos rurales de Ñeembucú, donde numerosos puentes de madera ya cumplieron su vida útil y representan un peligro constante para conductores y motociclistas.

Están trabajando en distintos frentes, dice el gobernador

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), reconoció la existencia de múltiples problemas en los caminos y puentes del departamento. Explicó que las máquinas de la Gobernación se encuentran trabajando en distintos frentes para atender las urgencias más críticas.

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“Nosotros distribuimos nuestras máquinas y estamos trabajando en varios frentes. Estamos en Laureles, San Juan de Ñeembucú y esta semana entraremos en Tacuaras”, precisó.

Explicó que los puentes de madera serán sustituidos por tubos de cemento en los lugares más críticos.