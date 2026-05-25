Santuario Ñandejára Guasu: restauración quedó paralizada y el histórico templo sigue al borde del colapso

El padre Alcides Mendoza confirmó que la obra de restauración del Santuario Ñandejára Guasu continúa totalmente paralizada tras la cancelación del contrato con la empresa adjudicada.

Explicó que el proyecto deberá reiniciarse desde cero, incluyendo un nuevo proceso de licitación y ajustes técnicos, mientras el histórico templo sigue deteriorándose y sus pilares presentan hundimientos cada vez más preocupantes.

Desde el 4 de agosto de 2025, cuando el templo fue entregado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), las celebraciones religiosas se trasladaron al salón parroquial contiguo a la casa parroquial, donde la comunidad sigue participando de las actividades litúrgicas.

La prolongada paralización ya genera preocupación entre los fieles y pobladores, debido al estado estructural del santuario, considerado uno de los símbolos más importantes de Piribebuy y del departamento de Cordillera.

La intervención contemplaba una inversión aproximada de G. 11.400 millones financiados por Itaipú Binacional.

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El proyecto incluye restauración de pisos, muros, techos y estructuras internas del templo. Sin embargo, pese al millonario presupuesto anunciado, hasta ahora no existen avances visibles en el sitio.

La obra había comenzado oficialmente el 31 de julio de 2025 y estaba a cargo de la empresa MES Ingeniería S.A., con fiscalización de la Secretaría Nacional de Cultura.

El plazo previsto de ejecución era de 12 meses, además de un periodo de garantía por otro año una vez concluidos los trabajos.

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Carencias y daños estructurales que presenta el Santuario

- Hundimiento de pilares y bases estructurales.

- Grietas y fisuras en paredes y muros.

- Desprendimiento de tejas y vigas.

- Goteras constantes durante las lluvias.

- Deterioro del techo y de las paredes de adobe.

- Ataque de termitas en partes de la estructura.

- Desgaste y caída de revoques.

- Riesgo de colapso en algunos sectores del templo.

- Soportes provisorios también afectados por hundimientos.

- Falta de mantenimiento sostenido durante años.

Historia

El templo Dulce Nombre de Jesús, Ñandejára Guasu, conocido popularmente como Capilla Guasu por sus dimensiones, fue construido en 1753 por el entonces cura párroco Gaspar de Medina, en honor al Santo Cristo de los Milagros, más tarde venerado como Ñandejára Guasu (Nuestro Gran Señor).

Piribebuy, considerada una de las ciudades históricas más importantes de la Cordillera, fue en su época impulsora del poblamiento de la zona. Desde allí surgieron comunidades como Barrero Grande (actual Eusebio Ayala), Caacupé, Itacurubí de la Cordillera y San José de los Arroyos.

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Respuesta de la SNC

En un comunicado emitido el 28 de marzo, la Secretaría Nacional de Cultura informó que la rescisión del contrato con la empresa constructora se realizó “de mutuo acuerdo”, señalando que la medida tiene como objetivo garantizar una mejor intervención patrimonial. Sin embargo, la institución no detalló los motivos específicos de la decisión ni estableció una fecha concreta para la reanudación de las obras.

Asimismo, indicaron que la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), junto con seguridad privada, quedó a cargo del resguardo del templo hasta que se reinicien los trabajos “a la mayor brevedad posible”.

El pasado 10 de mayo, incluso el equipo técnico Tekorenda y el Parque Tecnológico Itaipú realizaron una jornada de socialización sobre los supuestos avances de la puesta en valor del templo Ñandejára Guasu. Pero la actividad quedó solo en recorridos y fotografías, ya que hasta ahora la obra continúa paralizada y sin avances visibles.