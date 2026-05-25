Todos por Ricardo: lanzan rifa solidaria para costear su lucha contra el cáncer en Brasil

Ricardo Huespe, un joven paraguayo, profesor de baile y padre de un niño de 4 años, enfrenta la batalla contra el cáncer. Hace tres meses recibió el diagnóstico de un adenocarcinoma metastásico grado 3, un tipo de cáncer muy agresivo que comenzó en el pulmón derecho, se infiltró en la pleura y llegó hasta el hueso de la costilla.

Para intentar salvar su vida, su mamá logró conseguirle un lugar en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo, Brasil. Sin embargo, sostener este tratamiento médico ya escapa por completo a las posibilidades económicas.

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“Solo una caja de pastillas para la quimioterapia cuesta 98 millones de guaraníes y dura un mes. A eso hay que sumarle la quimio intravenosa cada tres semanas, las consultas, los estudios constantes y los gastos de pasajes y estadía en Brasil para dos personas, porque solo no puedo viajar”, relató Ricardo.

Ante esta situación, su tía Margaret y sus seres queridos organizaron una rifa solidaria. La ciudadanía puede apoyar esta causa adquiriendo los números de la rifa, que tiene un costo de G. 10.000 por boleta. Entre los premios principales se destacan:

Un viaje para dos personas a Buenos Aires. Un televisor Samsung de 65” Smart Crystal 4K. Una tablet Samsung S10 Lite de 128 GB.

El sorteo se llevará a cabo el próximo 20 de junio en el local Oye Chico Bar (las puertas se abrirán a las 20:30). Para quienes no puedan asistir, el evento se transmitirá completamente en vivo a través de Instagram Studio Vivo a las 23:45.

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“No quiero que mi hijo se quede sin papá”

A pesar de haber perdido 14 kilos en este proceso y de enfrentar días muy duros debido a las agujas y los efectos de la quimioterapia, Ricardo se mantiene firme. Explica que su mayor motor es su pequeño hijo de 4 años.

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“Todos los días me esmero para no verme enfermo delante de mi hijo. Cuando él me mira, quiero que siga viendo a su papá grande y fuerte. No busco dar pena, solo despertar el lado humano y la empatía de la gente para poder seguir peleando por mi vida. Un pequeño gesto lo cambia todo”, expresó.

¿Cómo ayudar?

La familia se encuentra abierta a recibir donaciones de más premios para organizar una segunda actividad en el mes de julio.

Para comprar números de la rifa, ayudar con la venta de talonarios o enviar colaboración directa, están habilitadas las líneas telefónicas de Ricardo y la familia, disponibles en el flyer. También se pueden realizar giros o transferencias bancarias.