BCP recuerda que no otorga préstamos ni pide datos o contraseñas a la ciudadanía

El BCP recordó a la ciudadanía mediante un comunicado público que no otorga préstamos, ya que en su calidad de autoridad reguladora del sistema financiero, no constituye una entidad de crédito al público.
En consecuencia, reiteró que no tramita ni aprueba préstamos personales bajo ningún concepto ni modalidad.
Además, insistieron en que el BCP no contacta a particulares para ofrecer servicios.
“El Banco Central del Paraguay no realiza llamadas ni envía comunicaciones a personas particulares con fines de ofrecer servicios, beneficios ni gestionar trámites de ninguna naturaleza”, sostienen.
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BCP no pide datos ni contraseñas
Agregan además que la institución no solicita contraseñas ni información personal de las personas.
También que ningún funcionario del BCP está autorizado a requerir claves, contraseñas, tokens ni información sensible a través de ningún canal de comunicación.
Ante mensajes o comunicación alguna que reciba la ciudadanía, pusieron a disposición el canal de reportes ante contactos irregulares.
“Ante cualquier contacto sospechoso o utilización indebida del nombre del Banco Central del Paraguay, se solicita a la ciudadanía reportar el hecho al siguiente correo electrónico: info@bcp.gov.py”, puntualizaron.