Mantener el nivel de inflación le costó al BCP unos US$ 54 millones hasta abril

Contener la inflación dentro del rango meta del 3,5% +-2% tiene su precio y al Banco Central del Paraguay (BCP) le costó G. 330.084 millones (US$ 54 millones al cambio actual) al primer cuatrimestre del año. Este gasto corresponde a la política monetaria de la banca matriz y se basó principalmente en los intereses que paga por la colocación de sus Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) en los bancos, aunque ha venido disminuyendo en los últimos años, según se desprende del reporte oficial del anexo estadístico.

La disminución del gasto de política monetaria en el último año fue del 3%, y del 35% con respecto al 2024, esto debido a que las tasas de interés de la política monetaria se estabilizó en 6%, lo que redujo la tasa de rendimiento de los instrumentos o bonos del BCP, y por ende, también bajó el incentivo para los bancos.

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Pagaron US$ 31 millones por intereses a bancos

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado estaban conformados en una mayor parte, casi el 57%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los IRM en el sistema financiero, unos G. 187.675 millones (US$ 31 millones). La colocación de IRM en el sistema bancario se redujo y con ello, los intereses que pagaban por estos instrumentos también cayeron en el último año, esto debido a la política de manejo de liquidez que pueda presionar a la inflación.

El restante se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) y producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas

Este costo que debe asumir la banca central en el marco de su política monetaria, según explican los técnicos, es para mantener una inflación baja y estable en nuestro sistema.

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Cabe mencionar que al cierre del cuatrimestre del año, la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,2% y mientras que la variación interanual fue del 2,3, muy por debajo del objetivo del 3,5% propuesto por el BCP para el presente año.

Aunque la inflación general se encuentra muy por debajo de la meta, y los precios en el grupo de alimentos se han desacelerado, estos siguen creciendo en cerca del 4 %, de acuerdo con los datos recientes del Banco Central.

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¿Porqué BCP paga intereses a los bancos?

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.

En el contexto actual de que la inflación general se ha estabilizado, el BCP ha rebajado en dos oportunidades sus tasas referenciales este año, pero volvió a pausar los ajustes, por los conflictos en Medio Oriente. Así, la tasa de política monetaria, se encuentra actualmente en 5,50% y es el principal instrumento que posee el BCP para mantener la inflación en torno a la meta.