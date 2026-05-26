Captan a una cría de “yapok” o zarigüeya de agua en Katueté

El conocido ingeniero agrónomo Luis Recalde compartió a través de sus redes el video del bello marsupial encontrado en una vivienda en Katueté. Las imágenes fueron masivamente compartidas y crearon sorpresa por no ser un animal silvestre muy comúnmente captado en cámaras.

Se trataba de una cría de “Yapok” o “Y’apo”, cuyo nombre científico es Chironectes minimus. En Argentina y Brasil lo conocen como “cuica de agua” y en Venezuela como “faro de agua”, por sus ojos que brillan de noche.

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“Es la única especie de marsupial acuático, los encuentros son extremadamente raros y se desconoce su estado de conservación, fíjense en las patas palmeadas”, destacó Recalde al mostrar el video.

El especialista agregó que su nombre en guaraní, “Y’apo”, viene de “y” agua y la raiz “apo” de “hacer”, por lo que una traducción sería “el que trabaja en el agua”.

Se desconoce si el animal fue rescatado y trasladado hasta un sitio seguro, pero al tratarse de una cría, muchas personas señalaron la importancia de protegerlo.

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Una especie “potencialmente vulnerable” en la región

Según el Sistema de Información de Biodiversidad de Argentina, este animal habita en el sur de México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú y norte Bolivia. Además, en el este Paraguay, sudeste de Brasil y noreste de Argentina y Uruguay.

Tiene costumbres nocturnas, solitarias y hábitos semiacuáticos. De día generalmente se oculta en cuevas, de unos 0,5 metros de profundidad, que construye en las márgenes de los cursos de agua justo por encima del nivel de la corriente. También suele descansar en nidos que construye con hojas y pasto sobre el suelo al lado del agua.

En países vecinos esta especie está declarada como “potencialmente vulnerable” o de “preocupación menor”. En Uruguay incluso es “muy vulnerable e insuficientemente conocida”.