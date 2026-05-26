Defensa Pública recuerda a adultos mayores que pueden pedir asistencia gratuita al 133

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) reforzó su campaña de concienciación y protección a la tercera edad y recordó los canales oficiales disponibles para recibir asesoramiento legal y apoyo institucional.

A través del Fuero Civil, el organismo del Estado busca resguardar de forma directa el respeto a los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas mayores en todo el territorio nacional.

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Para cumplir con este objetivo, las autoridades recordaron a la ciudadanía la vigencia de la línea telefónica corta 133, un canal directo y accesible pensado para que este sector vulnerable o sus familiares puedan comunicarse ante cualquier situación de desamparo o duda legal.

Un canal de ayuda disponible todos los días

Con el fin de derribar las barreras de acceso a la justicia, el servicio de orientación telefónica, línea 133, funciona de lunes a domingo desde las 07:00 hasta las 23:00.

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Los agentes pueden asesorar sobre temas en inclusión, protección judicial, libertad e igualdad, pensión y jubilación, bienestar y cuidado, entre otros.

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El trámite y la llamada telefónica permiten recibir una guía clara por parte de defensores públicos especializados, quienes analizan cada caso particular y definen las acciones judiciales o de protección que correspondan de manera totalmente gratuita.