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26 de mayo de 2026 a la - 20:31

Defensa Pública recuerda a adultos mayores que pueden pedir asistencia gratuita al 133

Soledad en el adulto mayor, imagen ilustrativa.
Defensa Pública recuerda a adultos mayores que pueden pedir asistencia gratuita al 133Shutterstock

El Ministerio de la Defensa Pública recordó que ofrece orientación legal integral los siete días de la semana. Asimismo, enfatizaron que buscan garantizar el bienestar, la inclusión y el cobro regular de pensiones o jubilaciones de la tercera edad.

Por ABC Color

El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) reforzó su campaña de concienciación y protección a la tercera edad y recordó los canales oficiales disponibles para recibir asesoramiento legal y apoyo institucional.

A través del Fuero Civil, el organismo del Estado busca resguardar de forma directa el respeto a los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas mayores en todo el territorio nacional.

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Para cumplir con este objetivo, las autoridades recordaron a la ciudadanía la vigencia de la línea telefónica corta 133, un canal directo y accesible pensado para que este sector vulnerable o sus familiares puedan comunicarse ante cualquier situación de desamparo o duda legal.

Un canal de ayuda disponible todos los días

Con el fin de derribar las barreras de acceso a la justicia, el servicio de orientación telefónica, línea 133, funciona de lunes a domingo desde las 07:00 hasta las 23:00.

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Los agentes pueden asesorar sobre temas en inclusión, protección judicial, libertad e igualdad, pensión y jubilación, bienestar y cuidado, entre otros.

El trámite y la llamada telefónica permiten recibir una guía clara por parte de defensores públicos especializados, quienes analizan cada caso particular y definen las acciones judiciales o de protección que correspondan de manera totalmente gratuita.

Cartel del Ministerio de Defensa Pública con manos entrelazadas, fondo blanco y texto que destaca el cuidado a las personas mayores.
El Ministerio de la Defensa Pública informa sobre asistencia gratuita para personas mayores mediante un cartel informativo.