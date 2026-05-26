Diputada califica de grave la falta de una autoridad definitiva en la Procuraduría

La Procuraduría General de la República del Paraguay (PGR) atraviesa una etapa de transición en su liderazgo tras la salida de su anterior titular, Marco Aurelio González, quien presentara renuncia para asumir como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

El actual titular interino de la institución es el abogado Rubén Elidio Gaona Gaona, quien se desempeña en el cargo de encargado de Despacho.

La diputada Rocío Vallejo se expresó sobre la problemática que se genera al no tener alguien fijo a la cabeza de la Procuraduría e indicó que es algo sumamente grave.

“Imaginate que la Procuraduría General de la República es la que representa los intereses del Paraguay en las instancias judiciales y estar tanto tiempo sin una autoridad definitiva. El Ejecutivo debería explicar por qué está sucediendo esto”, apuntó la legisladora.

Lea más: Denuncian designación ilegal de “encargado de despacho” en la Procuraduría General de la República

Seguidamente, remarcó que se necesita una persona de manera definitiva y con un compromiso definitivo. “Que se sepa realmente quién es el que está al frente, porque esto del interinazgo es algo irregular para una institución demasiado importante”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Procuraduría está presente en todas las demandas contra el Estado. Demandas contra jueces, contra fiscales, contra un montón de cosas tiene que estar interviniendo para proteger los intereses del Estado.

“Por eso es que esta situación es sumamente irregular, con todos los problemas que existen en este país, con todos los escándalos que en el día a día van surgiendo”, comentó.

A renglón seguido, Vallejo remarcó que urge la designación de una persona fija a la cabeza de una institución tan importante como la Procuraduría, la cual no puede quedar con un interino a la cabeza de por vida.

Lea más: Designación de interino en PGR por Marco Aurelio sería inconstitucional

“Voy a hablar con los colegas para preparar algo que no tenían en la agenda, pero que es algo muy preocupante y delicado, para pedirle informe al Ejecutivo qué está pasando”, concluyó.