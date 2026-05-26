Gresca en final de los JEEN: siete imputados y uno con orden de detención en Paraguarí

El agente fiscal imputó a dos alumnos de un colegio, ambos menores de edad, además de dos adultos identificados como Lucas Meza e Isaías Arturo López, este último con orden de detención dictada por el Ministerio Público.

Asimismo, otras tres personas algunos serían ex alumnos del mismo colegio, cuyos nombres no fueron divulgados por reserva de la investigación, fueron también imputados y están siendo investigadas por su presunta participación en la agresión a un jugador del colegio del otro colegio.

La grave agresión ocurrió durante la final de los JEEN, disputada el pasado viernes. En medio del encuentro, estudiantes y parte del público protagonizaron una pelea dentro de la pista del Polideportivo Municipal de Paraguarí.

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Violenta agresión

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se observa el momento en que uno de los jugadores cae al suelo y recibe violentos golpes en la cabeza con puntapiés por parte de una turba, situación que generó indignación y preocupación entre los presentes.

Se visualiza también a una sola docente correr en medio de la pista para evitar que sigan agrediendo al estudiante.

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En relación con el caso, el padre del menor agredido y su hermano presentaron formal denuncia ante la Comisaría de Paraguarí para que se investigue el hecho de “tentativa de lesión grave y perturbación de la paz pública” y que los responsables sean castigados conforme a la ley.

Antecedentes

Según los antecedentes, el incidente se originó tras una falta durante la disputa del balón y la reacción de uno de los atletas —presuntamente de uno de los colegios—habría pateado al jugador rival.

La situación derivó en la expulsión de un jugador, hecho que habría desencadenado los incidentes dentro del campo de juego. A raíz de la agresión, el joven presentó escoriaciones y dolores en todo el cuerpo, además de fuertes dolores de cabeza y mareos.

La Fiscalía ya cuenta con el diagnóstico médico y aguarda el resultado de una tomografía para determinar la gravedad de las lesiones. “Se sigue investigando quiénes más participaron de esta agresión”, señaló finalmente el fiscal de la Unidad Penal N.° 3, Alfredo Ramos Manzur.