Inauguran primera Galería de Artes Municipal “El Mirador” en Cambyretá

Fue inaugurada en Cambyretá la primera Galería de Artes Municipal denominada “El Mirador”, a través de un trabajo colaborativo entre la comuna y la Asociación Paraguaya del Sur de Educación Creativa y Artística (Aspecart). Funcionará desde hoy en el edificio del Mirador de la costanera San Francisco, en la planta baja.

Una muestra de obras de arte estará disponible hasta el próximo 26 de junio, con acceso libre y gratuito al público de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.

Los organizadores destacaron que presentarán una agenda de actividades que realizarán para promocionar la nueva galería e invitaron al público a apoyar la iniciativa de fomentar el arte en el distrito.

Además, las autoridades comunales indicaron que el objetivo es utilizar un espacio en desuso y, de a poco, convertirlo en un sitio turístico, así como el anfiteatro, ambos construidos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la costanera, que actualmente son poco utilizados.

Lea más: General Artigas: intendente renunció en un descuido de opositores para dejar de interino a un correligionario

Fomentar el arte

El presidente de Aspecart, Rubén Sykora, expresó que es de crucial importancia habilitar este tipo de espacios, donde el público puede conectar con los artistas y la creatividad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los organizadores manifestaron que el proyecto estipula que se desarrollen diversas muestras en el lugar. En paralelo, desarrollarán talleres, cursos y demás actividades con relación al tipo de obras que estarán en exposición.

Por su parte, desde la Municipalidad de Cambyretá expresaron que la intención es rehabilitar el Mirador como un espacio turístico de expectación, con las maravillosas vistas a orillas del arroyo Poti’y.

La infraestructura es actualmente sede de la Junta Municipal de Cambyretá y cuenta con varios niveles sin uso, que tienen balcones 360°, diseñados para ser un atractivo público.

Lea más: Intentaron asaltarlo sin saber que era un policía del grupo Lince y esto fue lo que pasó

El Mirador

La obra forma parte del tratamiento costero del subembalse de los arroyos Poti’y y Santa María, que conforma la zona noreste del área metropolitana de Encarnación, unida a Cambyretá con sus barrios residenciales.

La binacional realizó una inversión de G. 8.182.939.908 para la construcción de las obras de infraestructura, que contemplan el mirador, el anfiteatro, los baños públicos y los vestidores.

El primer piso cuenta con un área de 280 metros cuadrados aproximadamente, que está compuesta por un espacio equipado para cocina y una cafetería con capacidad para 120 comensales, con vista panorámica. En los pisos 3° y 8° se encuentran los balcones de 75 metros cuadrados cada uno, en donde se hallan los miradores principales. En los pisos 4° y 6° están los balcones cubiertos de 5 metros cuadrados cada uno, que albergan los miradores secundarios.

El edificio cuenta con escaleras revestidas con granito para el acceso a los niveles superiores, un ascensor panorámico con cuatro paradas, con vista al subembalse del arroyo Poti’y, con capacidad para 13 personas o 1.000 kilogramos.

Complementan estos atractivos los sistemas de iluminación interior y exterior con tecnología LED, climatización con aire acondicionado tipo casete, sistema de detección de incendios y combate con polvo químico, así como el sistema de señales débiles, entre otros.