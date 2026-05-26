General Artigas: intendente renunció en un descuido de opositores para dejar de interino a un correligionario

La Junta Municipal de General Artigas aceptó la renuncia del intendente municipal, Luis Alberto Arriola (PLRA), durante la sesión ordinaria celebrada la tarde de este lunes 25 de mayo. Posteriormente, seleccionaron al intendente interino que completará el periodo, el concejal Cristian Ramón León Benítez (PLRA).

León detalló que la junta está compuesta por siete ediles colorados y cinco liberales. La sesión contó con once de los doce concejales presentes. La elección de Cristian León se confirmó por siete votos, una abstención y tres votos en contra.

La nota de renuncia fue presentada el viernes, detalló y refirió que los motivos que expuso el exjefe comunal fueron que se encuentra en periodo de campaña de cara a los comicios internos, con la intención de ser el candidato por el PLRA para las elecciones municipales.

El intendente interino manifestó que la renuncia responde a una “estrategia política”, debido a que el exintendente estaba en un proceso electoral y requerían que la intendencia permanezca en manos “aliadas”.

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Aprovecharon “descuido”

Arriola explicó que tomaron la decisión tras conversaciones en las que aseguraron dos votos de colorados disidentes en el contexto de las internas. El objetivo era no “darles oportunidad de reacción” al bloque colorado, que tiene mayoría en la junta municipal.

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La renuncia fue presentada en un momento que no esperaban, sin que tuvieran un candidato definido para contrarrestar la propuesta de los liberales.

Para las internas coloradas, el candidato por el movimiento Colorado Añeteté es el concejal actual Celso Egidio Troche Casco. Además, compiten por Honor Colorado Aldo José Aguilera Rodríguez y, por Actitud Republicana, Ariel Velázquez.

Entretanto, por las internas del Partido Liberal, Arriola es candidato por Nuevo Liberalismo, contra Julio César Trinidad Bareiro, del movimiento Diálogo Azul.

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General Artigas

El distrito de General Artigas es el segundo más extenso de Itapúa, con una superficie de 1.530 km² y una población de 8.623 habitantes.

La ciudad está situada a 360 kilómetros de Asunción y a 80 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, sobre la línea del Ferrocarril Central del Paraguay.

La fecha para la celebración del aniversario del distrito fue adoptada en el año 1992, por una ordenanza. El municipio se fundó en el mes de mayo de 1789 y no existen registros precisos de la fecha exacta.

Por esa razón eligieron el 31 de mayo, puesto que en esa fecha del año 1985 se inauguró el servicio de abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público en la comunidad.