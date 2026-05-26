Intentaron asaltarlo sin saber que era un policía del grupo Lince

Un intento de asalto ocurrió la noche de este lunes, cerca de las 20:00, sobre la ruta D047, en el distrito de La Paz. Dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, interceptaron a un motociclista sobre la ruta para robarle sus pertenencias.

La víctima desenfundó un arma, lo que provocó un intercambio de disparos, en el que uno de los supuestos asaltantes resultó herido.

Los maleantes habrían alcanzado a huir, pero la víctima refirió que logró herir al conductor de la moto con un disparo.

El joven que fue asaltado sería un efectivo del Grupo de Operaciones Tácticas Motorizadas (Lince), quien se dirigía a la base en Encarnación para iniciar su guardia. El mismo estaba de particular con su motocicleta.

Utilizó su arma reglamentaria para repeler a los asaltantes. Fue identificado como Mariano Serrati Ayala, quien tiene el grado de Suboficial Primero de Prevención y Seguridad.

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Aprehendido en el hospital

Poco después de que agentes de la Comisaría 62ª reportaron el hecho, tras la denuncia comunicada por la víctima, un hombre llegó hasta el Hospital Distrital de Fram con una herida de arma de fuego.

Según constataron los intervinientes, la lesión coincidiría con el impacto provocado por el disparo del suboficial asaltado. El impacto fue recibido a la altura del tórax, del lado derecho.

El herido fue identificado como Emigio Rolón Delvalle (33), quien tendría antecedentes por abigeato y es oriundo de San Pedro del Paraná.

Rolón quedó bajo custodia policial, a disposición del agente fiscal de turno, Rolando Ortega. El herido fue derivado hasta el Hospital General de Itapúa (HGI) para continuar su tratamiento.

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Investigan el caso

Personal técnico levantó de la escena del asalto tres vainas servidas y percutidas; dos de un calibre similar al .22 mm y una de 9 mm, esta última correspondería al arma reglamentaria del agente policial.

Además, tras un rastrillaje por la zona, hallaron una mochila de color negro que contenía una bolsita con marihuana, un desodorante, un par de medias y un bóxer. También, al costado de la mochila, fue encontrado un pasamontaña de color negro.

Posteriormente, a 1.000 metros aproximadamente, fue hallada una motocicleta marca Star, tipo trail, color rojo, modelo 150 cc, sin chapa, que habría sido la utilizada por los asaltantes, según la víctima.

El agente fiscal de turno ordenó la incautación del arma de fuego reglamentaria del personal policial, que sería una Glock, serie ACVD151, perteneciente al Estado.