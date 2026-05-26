Vecinos de Ñemby y San Lorenzo exigen reparación urgente de calles

La calle Pratt Gill, que conecta Ñemby y San Lorenzo, presenta numerosos baches y hundimientos que complican la circulación vehicular. Los vecinos sostienen que el problema se agravó tras las últimas lluvias y reclaman una intervención inmediata.
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Los pobladores cuestionan la falta de respuestas de las autoridades municipales de ambos distritos y señalan que mientras persisten las discusiones sobre quién debe encargarse de los trabajos, las condiciones de la vía continúan empeorando.
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Clara Insaurralde, antigua pobladora de la zona y propietaria de un local comercial, lamentó que el estado del camino impacte negativamente en las ventas. Indicó que muchos conductores prefieren no detenerse por temor a dañar sus vehículos.
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“Los automovilistas ya no quieren quedarse a comprar porque el camino está intransitable. Cada vez hay menos movimiento y eso perjudica a quienes trabajamos en la zona”, expresó.
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Por su parte, Alberto García manifestó que los accidentes de tránsito son frecuentes debido a los intentos de los conductores por esquivar los pozos. Añadió que numerosos vehículos sufren averías a causa del mal estado de la calle.
“Muchos autos terminan con daños en las ruedas o la suspensión. Ya hubo varios accidentes y la situación es cada vez más peligrosa”, sostuvo.
A los problemas de la calzada se suman las banquinas erosionadas por el raudal y la acumulación de residuos en algunos sectores de las veredas. Los vecinos afirman que estas condiciones también representan un riesgo para los peatones.
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Los pobladores reiteraron su pedido a las autoridades de Ñemby y San Lorenzo para que coordinen una solución definitiva. Señalaron que la avenida es una de las principales vías de conexión entre ambos municipios y requiere una reparación urgente.