Así sería el monumento de la Virgen de la Asunción que la Arquidiócesis busca instalar en Costanera

Por “razones históricas, teológicas y cívico-militares”, la Arquidiócesis de la Santísima Asunción impulsa una campaña para erigir un monumento a Nuestra Señora de la Asunción en el paseo central de la Avenida José Asunción Flores (Costanera Norte), en zona del Palacio de Gobierno y del antiguo Puerto de Asunción.

Al respecto detallan que el monumento va a consistir en una escultura de bronce de la Virgen de la Asunción, de unos 3,5 m de alto colocada sobre un pedestal de 5,5 metros, por lo que la altura total alcanzaría unos 9 metros.

Asimismo, la expectativa de inauguración es para el 15 de agosto próximo, por lo que se solicita una colaboración de los fieles para cubrir los costos.

“La ciudad capital es la única del mundo que lleva por nombre Asunción en honor a la fiesta de la glorificación que la Virgen María recibió de parte de Dios al elevarla en cuerpo y alma al Cielo”, menciona el Arzobispado.

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Festejo de la asunción de la Virgen

La Asunción de la Virgen María se festeja cada 15 de agosto y Nuestra Señora de la Asunción fue declarada patrona de toda la República del Paraguay por el Papa Pío XII el 13 de julio en 1951.

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En lo que refiere a la obra, según el padre Erwin Soto -responsable de la campaña- realzará el valor patrimonial del centro histórico de Asunción al convertirse a futuro en una atracción turística.

Asimismo, confirman que la iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Asunción.

Para más información, se puede contactar a administrador@arzobispado.org.py o en las cuentas de redes sociales del Arzobispado de Asunción.

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