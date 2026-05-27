Asunción: Bello tiene 15 días para intervenir ante proliferación de bares en Las Mercedes

La Junta Municipal de Asunción decidió este miércoles hacer lugar al fuerte reclamo de los vecinos de Las Mercedes y resolvió instar de manera urgente al intendente Luis Bello (ANR-cartista) a intervenir ante la caótica proliferación de locales nocturnos en la zona.

La decisión del legislativo comunal traslada formalmente la presión política al Ejecutivo comunal, obligándolo a decidir si hará cumplir el Plan Regulador o si mantendrá la vista gorda sobre los 42 bares que operan, según los vecinos, sin licencia comercial en el emblemático pulmón residencial.

Tras la larga lucha ciudadana que denunció una “invasión ilegal” de comercios en Las Mercedes, la Junta reaccionó y aprobó un pedido de intervención inmediata dirigido al intendente Bello. El barrio, tradicionalmente residencial, vive un incipiente proceso de gentrificación, según expertos.

La resolución representa un duro revés para la postura técnica de la Intendencia, que llegó a calificar la mutación del barrio como una “subida de estándares”, y abre el camino para la clausura preventiva de decenas de locales gastronómicos, en caso de que se constate que violan las normativas de uso de suelo.

Concejales de Asunción exigen frenar irregularidades en Las Mercedes

Durante la sesión ordinaria de la fecha, los concejales debatieron la crítica situación que sufren los residentes debido a la descontrolada actividad comercial nocturna. La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente) pidió que se apruebe la minuta “para que envíen esas fiscalizaciones, que inhabiliten a los que no tienen su documentación correspondiente y que por fin se haga justicia en ese barrio que tanto está sufriendo por estas irregularidades”.

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A la concejala se sumó su colega Álvaro Grau (PPQ), quien enfatizó que “lo que están solicitando los vecinos no es nada que no esté dentro de las ordenanzas y que se deba hacer no más luego”. Grau pidió que la fiscalización se aplique para todos los comercios de la zona y que no se limite a la tenencia de la habilitación para operar, sino que además se controlen todos los requisitos, como los sistemas de prevención de incendios, atendiendo a la cantidad de gente que concurre a estos sitios.

Las concejalas Fiorella Forestieri (PLRA) y Jazmín Galeano (PPQ) sumaron su respaldo para la aprobación de la minuta y criticaron que los vecinos hayan tenido que hacer la tarea que correspondía a la comuna. Enfatizaron en que la desatención del Ejecutivo comunal profundiza el conflicto urbano en un sector históricamente residencial.

Luis Bello tiene 15 días para aplicar el Plan Regulador

La resolución aprobada por la Junta Municipal establece mecanismos técnicos concretos y obligaciones perentorias que el Ejecutivo municipal debe ejecutar a partir de la fecha.

Los concejales fijaron un plazo estricto de 15 días hábiles para que las dependencias de fiscalización verifiquen el estado legal de todos los comercios activos y remitan un informe a la Junta de sus hallazgos.

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La fiscalización abarcará el cuadrante delimitado por las avenidas España y Perú, y las calles Defensa Nacional y General Santos.

A esto se suma la prohibición de entregar nuevas licencias para la instalación de locales comerciales en esa misma zona de la ciudad.

Denuncian 42 bares nocturnos que operan sin licencia comercial

La decisión de los concejales responde de manera directa a la exigencia de los vecinos organizados de Las Mercedes, quienes demandan el restablecimiento del orden en sus manzanas. Los residentes reclaman que la Intendencia ejerza su facultad de dictar la “clausura preventiva” de aquellos locales que se encuentren en infracción.

La situación provocó el descontento de las familias residentes y generó movilizaciones ciudadanas. Los vecinos denuncian la existencia de 42 establecimientos nocturnos que operan al margen de las disposiciones vigentes en el Plan Regulador.

Según los vecinos, la mayoría de estos locales gastronómicos funcionan de noche sin contar con el estacionamiento obligatorio exigido ni con los sistemas adecuados de mitigación acústica. Esta situación implica la violación sistemática de las patentes comerciales permitidas en un área residencial protegida por las normativas comunales.

Vecinos de Las Mercedes acusan inacción municipal y sospechan corrupción

Representantes vecinales que participaron de la sesión mostraron su satisfacción ante la decisión de la Junta. El cantante y escritor José Antonio Galeano, vecino del barrio, enfatizó que la situación “se tornó verdaderamente insoportable”. Los vecinos compartieron un video en el que se observa el movimiento nocturno del barrio.

Enfatizó que, en caso de ocurrir una desgracia como un incendio en esas circunstancias “un camión de bomberos, por ejemplo, no podría entrar” a realizar sus tareas. “Es un caos absoluto con todo lo que implica el trabajo informal, el daño a los vehículos, y la presencia permanente de delincuentes en las calles de las Mercedes y eso de hecho implica una merma en la calidad de vida del vecindario”, dijo.

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Marcelina Vera, otra vecina, recalcó que no se oponen al desarrollo económico, sino a la ocupación de facto por parte de negocios que ignoran las leyes de zonificación y las normas básicas de seguridad y convivencia. Agregó que estos mismos locales podrían instalarse en áreas mixtas, comerciales o en el centro de Asunción que necesita, en lugar de “invadir y afectar la vida de más de 6000 residentes y familias que estamos siendo desalojadas”.

Asimismo, los residentes manifestaron públicamente sus sospechas de deslealtad de los funcionarios fiscalizadores, debido a la inacción sostenida ante las denuncias formales radicadas. Pidieron “una fiscalización honesta de acuerdo a la ley, porque hay sospechas de corrupción, especialmente en el área de fiscalización que autorizan todo sin sin estar acorde y nos consta a los vecinos”, dijo Vera.

El rol de la Policía Municipal Fiscalizadora ante la crisis de los bares

A partir de la decisión de la Junta, la postura de los vecinos dependerá de las medidas que adopte el intendente Luis Bello (ANR-cartista) próximamente.

Consideran que, si la Intendencia decide ignorar el requerimiento de la Junta Municipal, se configurará una abierta situación de complicidad institucional con el negocio ilegal y la corrupción.

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La dirección encargada de vigilar el cumplimiento de las normativas de ruidos y patentes es la Policía Municipal Fiscalizadora. Dicha repartición se encuentra actualmente a cargo de Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista), quien además se presenta como precandidato a concejal de Asunción.