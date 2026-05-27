Denuncian que obra del Colegio Nacional Barcequillo fue abandonada

La obra anunciada por la Municipalidad de San Lorenzo para la construcción de nuevas aulas en el Colegio Nacional Barcequillo, paró desde el mes de abril, según la denuncia de padres y docentes de la institución.

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Los trabajos, según explicaron los denunciantes, habían iniciado en el mes de diciembre. En ese entonces, se procedió a la demolición de un aula que fue construido por el aporte voluntario de los padres, además de la preparación de los cimientos de las edificaciones nuevas.

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Los integrantes de la comunidad educativa denunciaron que los constructores dejaron de frecuentar la institución desde el mes de abril, por lo que denuncian, que las obras quedaron paralizadas e inconclusas.

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La coordinadora de la institución, Gloria Benítez, lamentó el estado en el que los estudiantes dan clases, y la manera en que los docentes deben desempeñar sus labores de enseñanza.

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“Nosotros solo tenemos un aula, los cursos se turnan por semana para venir a la institución. No tenemos baños, nuestros muebles están en peligro de que se descompongan, y las aulas que actualmente están en uso están peligro de derrumbe debido a la vibración producto de la demolición", expresó.

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Durante una reunión realizada dentro de la institución, los padres pidieron que la Municipalidad de San Lorenzo retire el cartel que fue instalado frente a la institución.

La empresa que fue adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017 e incluye la refacción del Colegio Nacional Barcequillo. Esta empresa también presentó un importante retraso en los trabajos que se realiza en la escuela Carolina Romero, en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo.

Rumor de cambio de constructora sin respaldo de documentos

Según denuncias, hay un fuerte rumor de que la Constructora Pereira Thalmann S.R.L., representada por Enrique Javier Pereira Thalmann y Juan José Pereira Thalmann estaría tomando los trabajos abandonados por la Constructora GFEN.

Trasladamos la consulta al intendente, Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección, y respondió que en el caso de la Escuela Carolina Romero, solo habría cambio de los obreros.

Con relación, al caso del Colegio Nacional Barcequillo, respondió que las obras siguen, pero que es el proceso es lento.