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30 de marzo de 2026 - 19:16

San Lorenzo: denuncian lento avance de obras en la escuela Carolina Romero

Las aulas de la Escuela Carolina Romero de San Lorenzo siguen sin ser techadas en su totalidad.
Las aulas de la escuela Carolina Romero, de San Lorenzo, siguen sin ser techadas en su totalidad. Padres de familia se quejan del retraso en el avance de los trabajos de refacción.Lucía González

Tras dos meses de haber comenzado las clases y más de tres meses de haberse iniciado los trabajos de refacción en la Escuela Carolina Romero, de San Lorenzo, las obras no avanzan. Las familias de la comunidad educativa y concejales municipales denunciaron la preocupante situación. El intendente respondió que los trabajos están dentro del plazo contractual.

Por ABC Color

Familias de estudiantes de la escuela Carolina Romero y concejales municipales de San Lorenzo denunciaron la lentitud en las obras de refacción llevadas adelante por la administración de la Municipalidad, a cargo del intendente Felipe Salomón (ANR-HC). Manifiestan que los trabajos no avanzan y que la presencia de obreros en la zona de construcción es casi nula.

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La denuncia puntual que realizan se centra en el lento avance del techado de las aulas, que fueron destechadas en diciembre del año pasado. Mencionaron que, desde hace tres semanas, el techado de la escuela quedó paralizado, aparentemente por la falta de provisión de materiales.

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Otro punto que denuncian es la mala distribución de los trabajos. “Notamos que los trabajos se están realizando en diferentes partes de la institución. Creemos que eso es para el cobro de certificados por avance de obras, de manera a justificar los pagos que la Municipalidad debe hacer”, señaló el concejal Nicolás Verón (Independiente).

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“A nosotros nos preocupa todo esto, porque, lastimosamente, ya se aproxima la Semana Santa y los trabajos no avanzan. Vamos a volver (a clases, luego de los días santos) sin tener muchas novedades. Y lo más probable es que terminemos el año sin aulas”, expresó Josefina Mercado.

Los padres se muestran preocupados por el lento avance de las obras.
Los padres se muestran preocupados por el lento avance de las obras de refacción.

La institución cuenta con 270 alumnos, todos afectados por la intervención de los pabellones y que actualmente dan clases en grupos de tres grados en dos carpas de campaña.

Al lento avance de los trabajos, preocupa la dejadez de la institución, ya que en muchas partes se acumulan suciedad, lo que propicia que atraiga animales.
Además del lento avance de los trabajos, preocupa la dejadez de la institución, ya que en muchas áreas se acumula suciedad, lo que propicia la presencia de animales.

La empresa adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017 e incluye la refacción del Colegio Nacional Barcequillo.

La respuesta del Intendente

El Felipe Salomón dijo que los trabajos están avanzando y que se encuentran dentro del plazo establecido en el contrato. Agregó que visita semanalmente las zonas en construcción para verificar que no se produzcan retrasos.