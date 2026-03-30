San Lorenzo: denuncian lento avance de obras en la escuela Carolina Romero

Familias de estudiantes de la escuela Carolina Romero y concejales municipales de San Lorenzo denunciaron la lentitud en las obras de refacción llevadas adelante por la administración de la Municipalidad, a cargo del intendente Felipe Salomón (ANR-HC). Manifiestan que los trabajos no avanzan y que la presencia de obreros en la zona de construcción es casi nula.

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La denuncia puntual que realizan se centra en el lento avance del techado de las aulas, que fueron destechadas en diciembre del año pasado. Mencionaron que, desde hace tres semanas, el techado de la escuela quedó paralizado, aparentemente por la falta de provisión de materiales.

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Otro punto que denuncian es la mala distribución de los trabajos. “Notamos que los trabajos se están realizando en diferentes partes de la institución. Creemos que eso es para el cobro de certificados por avance de obras, de manera a justificar los pagos que la Municipalidad debe hacer”, señaló el concejal Nicolás Verón (Independiente).

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“A nosotros nos preocupa todo esto, porque, lastimosamente, ya se aproxima la Semana Santa y los trabajos no avanzan. Vamos a volver (a clases, luego de los días santos) sin tener muchas novedades. Y lo más probable es que terminemos el año sin aulas”, expresó Josefina Mercado.

La institución cuenta con 270 alumnos, todos afectados por la intervención de los pabellones y que actualmente dan clases en grupos de tres grados en dos carpas de campaña.

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La empresa adjudicada es la Constructora GFEN, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia. El costo total de la obra asciende a G. 2.734.859.017 e incluye la refacción del Colegio Nacional Barcequillo.

La respuesta del Intendente

El Felipe Salomón dijo que los trabajos están avanzando y que se encuentran dentro del plazo establecido en el contrato. Agregó que visita semanalmente las zonas en construcción para verificar que no se produzcan retrasos.