Escuela de San Lorenzo iniciará sus clases en medio de obras y escombros

El regreso a clases en las instituciones del sector público está marcado para el 23 de febrero, en menos de un mes. En la escuela “Carolina Romero”, del barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo, los trabajos de renovación del techo de un pabellón recién empezaron.

El pabellón que está afectado por la obra corresponde a las aulas del jardín al quinto grado.

En la primera etapa, que está en desarrollo, serán afectados más de 300 alumnos de los turnos mañana y tarde.

A mediados de este año se intervendrá otro pabellón, en el que funcionan el sexto, séptimo, octavo y noveno grado. En este caso serán afectados unos 200 alumnos de los turnos mañana y tarde.

El predio de la escuela actualmente es un caos; están esparcidos escombros, pupitres, mesas, sillas y escritorios, así como artefactos eléctricos viejos, como fluorescentes.

La obra está a cargo de la Municipalidad de San Lorenzo, administrada por Felipe Salomón (ANR), y tiene financiamiento del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), con un presupuesto de G. 1.328.230, según los datos. Está siendo ejecutada por GFEN Construcciones, representada por Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia.

Los alumnos y docentes, mientras duren las refacciones del techo y los arreglos en general, se ingeniarán para dar clases en ese ambiente de obras.

Dependen de la supervisión

La directora de la institución, profesora Graciela Riveros, indicó que aún no cuentan con un plan de trabajo para el inicio del año lectivo, el 23 de febrero.

“Nosotros dependemos del supervisor Guido Barrios; él nos dará las orientaciones”, refirió.

Por su parte, el supervisor Barrios mencionó que hay una capilla cerca de la escuela que podría ser utilizada para el desarrollo de las clases.

“Es una de las opciones que tenemos si no se llegan a terminar los trabajos, pero veremos cómo nos acomodamos”, expresó el funcionario.

Tendrían que acomodarse

El cuestionado director del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en el departamento Central, Francisco Agustín Canatta Martínez, respondió que los alumnos podrían acomodarse para dar clases en la biblioteca o en las aulas del nivel medio, siempre y cuando estén libres.