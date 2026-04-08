Encargada de despacho de una escuela pidió sancionar a un concejal por verificar aire descompuesto

La encargada de despacho, Prof. Graciela Riveros, de la Escuela Básica “Sra. Carolin Romero”, del barrio Villa Industrial de San Lorenzo, solicitó al intendente, Felipe Salomón (ANR-HC), que se sancione o al menos se llame la atención al concejal Nicolás Verón (Independiente), a quien acusó de interrumpir las actividades escolares por querer verificar el estado de un acondicionador de aire, que según denuncias estaba en mal estado.

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El hecho denunciado habría ocurrido el 30 de marzo, según consta en la nota N° 18/2026 remitida a la Municipalidad. En el documento, Riveros afirma que el edil ingresó al aula en horario de clases, específicamente a las 08:40, acompañado por representantes del diario ABC Color, "irrumpiendo el espacio donde se desarrollaba el proceso de enseñanza–aprendizaje del segundo ciclo", según refiere la nota.

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En su escrito, la docente expresó: “Tengo el agrado de dirigirme a usted (...) con el fin de comunicar lo acontecido del señor concejal Nicolás Verón, quien ingresó a la institución educativa irrumpiendo el espacio donde se desarrollaba el proceso de enseñanza–aprendizaje", y solicitó que el caso sea analizado por la Junta Municipal con miras a una eventual sanción.

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Sin embargo, versiones recogidas en materiales audiovisuales en ese momento ponen en duda la denuncia. Según una docente presente ese día, los alumnos del grado mencionado no se encontraban en la carpa señalada, sino en otro sector de la institución, donde participaban de la proyección de una película de reflexión por la Semana Santa.

Asimismo, imágenes registradas en la fecha muestran que la carpa en cuestión estaba vacía al momento de la visita. En los mismos videos se observa a la encargada de despacho conversando con el concejal Verón y su asistente, en un ambiente de aparente nerviosismo, incluso invitando a estudiantes que se encontraban esparcidos y recorriendo en el patio a ingresar al aula móvil.

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Por su parte, el concejal Nicolás Verón rechazó la acusación y aseguró que su presencia en la institución respondió a una verificación puntual. “En ningún momento solicitamos ingresar a carpas donde se desarrollaban clases. Nuestra consulta fue específica: verificar la situación de una carpa que en una visita anterior presentaba desperfectos en el sistema de aire acondicionado, con filtraciones de agua que representaban un riesgo para los alumnos”, sostuvo.

Tras este hecho, la encargada de despacho fue llamada a realizar su descargo ante los concejales en la Junta Municipal, pero la docente no acudió a la convocatoria para exponer su versión de los hechos.

Encargada de despacho no responde

Según denuncias, Riveros incluso dio órdenes expresa al guardia de la institución de prohibir el ingreso a medios de comunicación dentro de la institución violando la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a difundir pensamientos y opiniones sin censura previa, previsto en el art. 26 de la Constitución Nacional.

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Al respecto, intentamos contactar con la encargada de despacho, la Prof. Graciela Riveros a través de mensajes y llamadas para que pueda dar su versión, pero no respondió. Dejamos abierto el canal de comunicación en caso de que quiera referirse sobre el punto.

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Las aulas de carpas de campañas fueron instaladas al inicio del periodo escolar por el Ministerio de Defensa a pedido de la Municipalidad de San Lorenzo. Esto para paliar el proceso de desarrollo de clases debido a las intervenciones edilicias que se realizan en dos pabellones de la institución.