Celebrarán con festival los 237 años de General Artigas

El polideportivo municipal de General Artigas albergará la gran celebración del 237° aniversario de la ciudad, conocida como la ex Cangó-Bobí. El festejo se realizará este sábado 30 de mayo, a partir de las 18:00.

Contará con la participación de artistas locales y reconocidos de la región. Entre ellos destacan el DJ Guillermo Atencio, el grupo Dinastía y Juan Cancio Barreto.

Las entradas tendrán un costo popular de G. 15.000, a partir de los 12 años.

El aniversario de la ciudad se recuerda cada 31 de mayo. La fecha para la celebración del aniversario del distrito fue adoptada en el año 1992, por una ordenanza.

El municipio se fundó en mayo de 1789 y no existen registros precisos de la fecha exacta. Por esa razón eligieron el 31 de mayo, puesto que en esa fecha del año 1985 se inauguró el servicio de abastecimiento de energía eléctrica y alumbrado público en la comunidad.

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General Artigas

La ciudad está situada a 360 kilómetros de Asunción y a 80 kilómetros de la capital departamental, Encarnación, sobre la línea del Ferrocarril Central del Paraguay.

El distrito de General Artigas es el segundo más extenso de Itapúa, con una superficie de 1530 km² y una población de 8.623 habitantes.

Recientemente, su jefe comunal renunció, por lo que se encuentra administrado por un intendente interino, que es Cristian Ramón León Benítez (PLRA).

Las principales actividades económicas del distrito son la agricultura, la ganadería y el comercio.

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Ex Cangó-Bobí

Anteriormente, la localidad era conocida como Cangó-Bobí, debido a la leyenda popular que relata la historia de dos indios hermanos que se instalaron a orillas de los arroyos que bordeaban ese pueblo.

En principio, predominó la influencia del hermano mayor, por lo que la denominación inicial del pueblo fue Bobí, Partido de Bobí o Departamento de Bobí. Posteriormente, el hermano menor escaló posiciones y ganó el liderazgo en la zona centro, que terminó adoptando la denominación Cangó-Bobí.

Otra versión sobre la posible procedencia del nombre es la palabra en guaraní “Kangue” (hueso), debido al descubrimiento de sepulturas de pobladores anteriores en la zona por parte de los colonizadores españoles. La mala interpretación del vocablo se habría transmitido como “Cangó”.

En el año 1942, el reverendo padre uruguayo Armando Di Perna gestionó el cambio de denominación y el distrito pasaría a llamarse General Artigas. Como beneficio por la nueva denominación, el gobierno uruguayo mandó construir el local de la Municipalidad, la Iglesia y la Escuela Normal de Profesores Nº 8; donó libros a la biblioteca de la institución e instrumentos musicales para la banda municipal.