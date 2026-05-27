Fiscalía obtiene más plazo para cerrar investigación a Dalia López

El juez penal de garantías N° 12 Juan Francisco Acevedo otorgó la prórroga ordinaria a los fiscales Christian Ortiz, José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo y Juan Sandoval, consistente en poco menos de 4 meses, a fin de que los investigadores puedan obtener los elementos pendientes en la investigación contra Dalia Angélica López Troche, procesada en el marco del conocido caso Ronaldinho.

De esta forma los agentes fiscales deberán presentar su requerimiento conclusivo el próximo 2 de octubre de 2026. Cabe referir que inicialmente, debía presentar dicha diligencia el 3 de junio pues tras la imputación contra Dalia López, la Fiscalía había solicitado solamente 2 meses de plazo para investigar.

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Fue debido a la “complejidad de los hechos investigados” y ante la necesidad de realizar diligencias en el exterior del país y de rigor técnico, que los fiscales solicitaron la prórroga ordinaria al juzgado, que este miércoles sustanció una audiencia a fin de escuchar a la Fiscalía y a la defensa de la procesada.

Los investigadores, señalaron como diligencias pendientes la respuesta a la Asistencia Jurídica solicitada al Brasil para localizar a Paula Regina Oliveira Moura Lira, en Salvador Brahia, para que dé testimonio; extracción de datos de celulares, simcard, ipad y macbook, incautados de Dalia López al ser detenida.

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Además, los investigadores requieren de la declaración testimonial de Amanda Marina Rivarola Amarilla, gestora que solicitó los antecedentes de Interpol de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, de Wilmondes Sousa Lira, cuyo informe recién fue remitido por Interpol el 6 de diciembre de 2021, luego de que la causa ya fue elevada a juicio.

Dalia López con arresto y tobillera, pese a evadir a la justicia por 6 años

El pasado 13 de mayo, el juez penal de garantías N° 12 Francisco Acevedo resolvió atender el pedido de Dalia López Troche, quien permaneció prófuga desde marzo de 2020, y resolvió otorgarle el arresto domiciliario con monitoreo a través del uso de la tobillera electrónica.

Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Dalia, a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, había ofrecido una de fianza real sobre cuatro inmuebles -propiedad de terceras personas- por un total de US$ 1.672.276.

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Las propiedades ofrecidas son las siguientes:

Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania , valuado en US$ 242.616 .

Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva , valuado en US$ 279.660.

Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira , valuado en US$ 750.000 .

Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.

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La novedad en este caso fue que se agregó el informe de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec), la cual informó que estában dadas las condiciones de realizar el monitoreo en la residencia ofrecida para cumplir la medida cautelar, ubicada en Guillermo Enciso Velloso N° 2.259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, Recoleta, propiedad de José Félix Legal Yegros.

Desde la noche de ese 13 de mayo, Dalia López fue trasladada a su domicilio desde el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), de Emboscada.