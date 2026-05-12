Dalia López pide nuevamente arresto domiciliario con tobillera electrónica

A poco más de un mes de su captura, Dalia López Troche insiste en ser beneficiada con un arresto domiciliario y para el efecto, presentó un nuevo pedido de revisión de medidas ante el juzgado penal de Garantías N° 12, a cargo de Francisco Acevedo.

El magistrado convocó a las partes para una audiencia de revisión de medidas a realizarse mañana a las 09:00, para estudiar la viabilidad de la petición.

La empresaria sindicada de haber gestionado la documentación falsa del astro del fútbol Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, fue detenida el 2 de abril pasado, luego de permanecer prófugoa de la justica durante 6 años.

En el escrito presentado ayer a la justicia, los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres plantean la solicitud en representación de la empresaria.

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