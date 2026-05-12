Nacionales
12 de mayo de 2026 a la - 09:31

Dalia López pide nuevamente arresto domiciliario con tobillera electrónica

Dalia López, tras ser capturada. Casi no podía pararse.
Dalia López, cuando fue capturada el 2 de abril pasado, luego de permanecer prófuga durante 6 años. Ahora, insiste en ser beneficiada con un arresto domiciliario.

Dalia López Troche solicitó nuevamente arresto domiciliario con tobillera electrónica. La empresaria procesada por haber supuestamente proveído la documentacción falsa al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, está presa en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada.

Por ABC Color

A poco más de un mes de su captura, Dalia López Troche insiste en ser beneficiada con un arresto domiciliario y para el efecto, presentó un nuevo pedido de revisión de medidas ante el juzgado penal de Garantías N° 12, a cargo de Francisco Acevedo.

El magistrado convocó a las partes para una audiencia de revisión de medidas a realizarse mañana a las 09:00, para estudiar la viabilidad de la petición.

La empresaria sindicada de haber gestionado la documentación falsa del astro del fútbol Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto, fue detenida el 2 de abril pasado, luego de permanecer prófugoa de la justica durante 6 años.

En el escrito presentado ayer a la justicia, los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres plantean la solicitud en representación de la empresaria.

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