Seis años prófuga, un mes presa y desde hoy Dalia López tendrá arresto domiciliario

En una audiencia de revisión de medidas realizada hoy ante el juzgado penal de Garantías N° 12, la defensa de Dalia López finalmente logró su objetivo de cumplir arresto domiciliario en una casa del barrio Recoleta, de Asunción.

El juez penal de Garantías Francisco Acevedo decidió otorgar medidas sustitutivas de prisión a la empresaria, en una resolución divulgada hace instantes.

La defensa de Dalia, a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, reiteraron su ofrecimiento de fianza real sobre cuatro inmuebles -propiedad de terceras personas- por un total de US$ 1.672.276 y del uso de tobillera electrónica.

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Las propiedades ofrecidas son las siguientes:

Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania , valuado en US$ 242.616 .

Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva , valuado en US$ 279.660.

Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira , valuado en US$ 750.000 .

Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.

La novedad en este caso es que se agregó el informe de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) informó que está en condiciones de realizar el monitoreo en la residencia ofrecida para cumplir la medida cautelar, ubicada enGuillermo Enciso Velloso N° 2.259 entre Nicanor Torales y Raúl Carmona, Recoleta, propiedad de José Félix Legal Yegros.

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Pasando por alto que la empresaria estuvo nada menos que seis años prófuga de la justicia, la defensa dijo que “en relación al comportamiento procesal de nuestra defendida, puede observarse que durante su aprehensión no ha desplegado ninguna conducta de obstrucción y sí de colaboración, sometiéndose inmediatamente al proceso, conducta que también viene observando en este proceso, por lo que a la fecha demuestra un total sometimiento a la investigación”.

Para la Fiscalía, peligro de fuga está latente

De hecho, esta fue una de las situaciones considerada por Christian Ortiz y José Martín Morínigo para oponerse a la concesión de las medidas sustitutivas de prisión a Dalia López, tras sostener que el peligro de fuga está latente.

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Al respecto, los fiscales hicieron hincapie en las manifestaciones de los propios defensores, que en algún momento de su exposición dijeron que durante el tiempo en que permaneció en rebeldía Dalia estuvo en Asunción.

“(...) esto es así por que inclusive el abogado defensor, seguramente con conocimiento de causa, refirió que la misma en todo este periodo de rebeldía de más de cinco años la misma estuvo trabajando y viviendo según la defensa en asunción, lo cual hace suponer que definitivamente contaba con ayuda y recurso suficientes para mantenerse sustraída por voluntad propia del presente proceso”, indicaron los agentes.

“Hechos nuevos” alegados por la defensa de Dalia López, inexistentes

Los representantes del Ministerio Público destacaron que si bien la defensa plantea la revisión de medidas en base a supuestos hechos nuevos, estos en verdad no existen pues los puntos expuestos por la defensa ya fueron debatidos anteriormente.

“(...) esta representación publica sostiene que definitivamente no existen hechos nuevos porque en esta ocasión la defensa hace referencia primero a un informe de factibilidad realizado por la omdec y segundo a las condiciones de dominios de varios inmuebles”, sostienen los agentes.

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Si bien en la petición por escrito la defensa no hizo alusión a alguna situación de salud desfavorable como sostuvo en la ocasión anterior, sí aprovechó para hacer referencia al punto en la audiencia. Sin embargo, los fiscales destacaron que los médicos forenses ya descartaron la existencia de un supuesto estado de salud delicado de la procesada.

“En primer lugar en la audiencia anterior el MP a través de inspecciones médicas realizadas por los médicos forenses que había sido dispuestas por esta magistratura demostró que ese estado de salud no es grave ni delicado. Igualmente la médica forense del MP indicó cual es o cual había sido el medicamento que le estaría afectando en su consumo por la paciente a su situación médica, con lo cual demás esta seguir insistiendo en esta situación sin realmente nuevos elementos”, acotó el agente fiscal.

El caso Ronaldinho Gaúcho

Este proceso guarda relación con el escandaloso caso de la documentación falsa proveída al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira y que derivó en la aprehensión y procesamiento de los hermanos en nuestro país (2020).

Recordemos que en la mañana del 4 de marzo de 2020 lRonaldinho llegó a nuestro país de la mano de Dalia López, para el lanzamiento y presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, así como para el lanzamiento de su libro “Genio en la vida”.

Los acompañaron en la ocasión su hermano Roberto y el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, actualmente prófugo de la justicia, a quienes la empresaria también habría proporcionado pasaportes y cédulas paraguayas.

Los brasileños presentaron sus cédulas paraguayas al ingersar al país, motivo por el cual fueron procesados por supuesto uso de documentos público de contenido falso (cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel).

Ronaldo y Roberto fueron detenidos el 6 de marzo de 2020 y al día siguiente derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril del mismo año, fecha en que pasaron a cumplir arresto domiciliario en el céntrico hotel Palmaroga.

En agosto del 2020, Ronaldinho Gaúcho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a cambio de donaciones, luego de casi seis meses de proceso, durante el que estuvieron en prisión casi 1 mes.

Por disposición del entonces juez penal de Garantías Gustavo Amarilla (actual camarista), Dinho pagó US$ 90.000 y Roberto pagó US$ 110.000.

Procesamiento, fuga y “celda vip” para Dalia López

Por su parte, procesada por supuesto uso de documentos públicos de contenido falso,producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, Dalia López se dio a la fuga al inicio del proceso en marzo del año 2000 y fue detenida recién el 2 de abril pasado, en un allanamiento realizado en una residencia del barrio Herrera, en pleno Jueves Santo.

Por disposición del juez penal de Garantías de turno, Raúl Florentín, la empresaria cumplió prisión preventiva en el Departamento Judicial de la Policía Nacional durante 10 días.

Pposteriormente, en medio a un gran escándalo derivado del hallazgo de una celda vip especialmente acondicionada para albergarla, Dalia fue trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada el 13 de abril pasado.

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