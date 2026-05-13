Video: Dalia López ya cumple arresto domiciliario y así le colocaron la tobillera

Con un tapabocas y escoltada por dos uniformadas de la Policía, la empresaria Dalia López fue llevada hasta una patrullera para su traslado a una vivienda, ya que fue beneficiada hoy con la medida de arresto domiciliario.

Esto luego de que el juez Francisco Acevedo haya resuelto atender el pedido de la empresaria procesada por haber supuestamente proveído la documentación falsa al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto.

Ahora, tras abandonar su prisión en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada, ya pasa a cumplir arresto domiciliario en una lujosa vivienda en el barrio recoleta de Asunción.

Tras su traslado, se dieron a conocer imágenes de la mujer ya dentro del lugar y también mientras se le ajustaba la tobillera electrónica.

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Fianza para el arresto domiciliario y el peligro de fuga

La defensa de Dalia, a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, reiteraron su ofrecimiento de fianza real sobre cuatro inmuebles -propiedad de terceras personas- por un total de US$ 1.672.276 y del uso de tobillera electrónica.

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Las propiedades ofrecidas son las siguientes:

Finca N° 33.711 (625,30 m²) , ubicada en José Decoud esquina Ypané, de Lambaré, propiedad de Irene Brayan Monserrat Montania , valuado en US$ 242.616 .

Matrícula N° 515320, (260 m²) ubicada en Silvio Petirossi, entre Cirilo Grill y Felipe González de Luque, propiedad de Rocío Concepción Silva , valuado en US$ 279.660.

Matriculas N° 4418-4417 (50 hectáreas) del distrito de General Elizardo Aquino, ubicado en el departamento de San Pedro, propiedad de Héctor Ramón Estanislao D’Ecclesis Ferreira , valuado en US$ 750.000 .

Finca N° 583 (1.000 m²), ubicada en General E. Aquino, San Pedro, propiedad de Teresita D’Ecclesis Ferreira, valuada en US$. 400.000.

Pasando por alto que la empresaria estuvo nada menos que seis años prófuga de la justicia, su defensa dijo que “en relación al comportamiento procesal de nuestra defendida, puede observarse que durante su aprehensión no ha desplegado ninguna conducta de obstrucción y sí de colaboración, sometiéndose inmediatamente al proceso, conducta que también viene observando en este proceso, por lo que a la fecha demuestra un total sometimiento a la investigación”.

De igual manera, esta fue una de las situaciones considerada por Christian Ortiz y José Martín Morínigo para oponerse a la concesión de las medidas sustitutivas de prisión a Dalia López, tras sostener que el peligro de fuga está latente.

Al respecto, los fiscales hicieron hincapié en las manifestaciones de los propios defensores, que en algún momento de su exposición dijeron que durante el tiempo en que permaneció en rebeldía Dalia estuvo en Asunción. Finalmente, tras estar privada de su libertad un mes en Emboscada, ahora se encuentra nuevamente en una residencia.

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