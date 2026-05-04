Caños rotos de la Essap afean calles de Encarnación mientras instituciones no se ponen de acuerdo para una solución

La Municipalidad de Encarnación realizó un nuevo pedido para reiterar la necesidad de intervención de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) para la reparación de caños rotos y obsoletos que causan baches en la ciudad. Según manifestaron, la falta de acción por parte de este servicio impide que se pueda avanzar con el asfaltado y la regulación de los caminos del microcentro, a pesar de que se cuenta con la planta asfáltica.

El intendente Luis Yd (Alianza) remitió una nota en la que identifican 45 lugares en el microcentro donde existen fugas y baches generados por estas pérdidas de agua. No obstante, la comitiva municipal no recibió respuesta concreta de la estatal.

El año pasado se logró avanzar con más de 30 cuadras de recambio, de casi 80 que se acordaron en un convenio entre la Essap y la municipalidad, de cara al Mundial de Rally. No obstante, tras la competencia automotor, los trabajos cesaron.

Según el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, este paro de los trabajos se debió supuestamente a que la municipalidad tuvo inconvenientes para la adquisición de insumos para la planta asfáltica; en consecuencia, no tenían cómo recapear tras los trabajos de recambio de cañería.

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Marginada en el contexto de la campaña

El director de Obras de la comuna, ingeniero Orlando René Miglio, manifestó que la situación tiene un contexto político, de cara al advenimiento de los comicios internos para las municipales. Lamentó que la ciudad sea marginada por tener un intendente y una gestión de un signo político diferente al del gobierno nacional.

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Refirió que la intención detrás de este tipo de actitudes es que la ciudad no avance y que los problemas “exploten” en manos de una administración no colorada, para que luego aparezcan los candidatos oficialistas con “soluciones”, puntualizó.

Indicó que no fueron recibidos por el presidente de la Essap y que enviaron notas a la institución. Había un compromiso de palabra de que, después de enero, continuarían con los trabajos, pero hasta el momento no hay acciones, manifestó Miglio.

Explicó que, como municipio, no pueden tocar los caños que corresponden a la Essap, debido a que se exponen a sanciones y demandas. “Nosotros tenemos todos los insumos e incluso el 60% del trabajo que se realiza es desarrollado por la municipalidad”, apuntó.

Detalló que sería irresponsable hacer bacheos cuando debajo existen fugas o caños obsoletos que causarán deterioros más adelante. “Debemos cuidar los recursos de la municipalidad”, indicó, tras referir que es un gasto innecesario asfaltar en lugares que se dañarán por fugas de agua en poco tiempo.

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“Que no bajen la bandera”

Por su parte, Bernal indicó que el avance con este convenio y el retome de los trabajos solamente dependen de una “autorización” de la municipalidad. Manifestó que la Essap cuenta con insumos y recursos para encaminar el trabajo.

Sostuvo que no logró comunicarse con referentes de la comuna o el intendente, pero el compromiso de la empresa permanece. Dijo que aguardan una comunicación por parte de la comuna para acordar los términos en los que continuarán con estos trabajos, porque se deben realizar con maquinarias de la municipalidad y será necesario cerrar calles.

“Que ellos no bajen la bandera a cuadros y coordinamos nuevamente los trabajos”, refirió el presidente de la Essap. Indicó que se trataría de una falta de comunicación, pero que desde su institución están abiertos.