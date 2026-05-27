Tras reclamos de padres de familia, reactivan obra en escuela rural de María Antonia

Los padres de familia de la Escuela Básica N° 1309 “Don Justo Quintana” esperan la pronta culminación de las obras de refacción, ya que los alumnos continúan desarrollando clases bajo los árboles, en la galería y en aulas restauradas, algunas aún sin techos completos.

La situación genera preocupación en la comunidad educativa debido a las condiciones precarias en que los alumnos desarrollaban clases.

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La obra, adjudicada por G. 156 millones a José María Enciso Vega, es financiada con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), ad referéndum del presupuesto municipal del ejercicio fiscal 2026.

La reparación de la institución educativa, fue autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través de la Dirección de Infraestructura a cargo del arquitecto Marcelo Javier León.

La construcción, ejecutada por la Municipalidad local, estuvo paralizada durante dos meses, pero fue reactivada hoy tras reclamos difundidos por los padres de familia en redes sociales.

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En un mes concluirán las mejoras

El director de la escuela, José Domingo Almirón, señaló que, tras conversar con el intendente Carlos Ledezma Agüero, le prometió que los trabajos continuarán y hoy aparecieron los trabajadores.

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Ahora se espera su culminación en aproximadamente un mes, mientras se desarrollan tareas de refacción como lijado, pintura, techado parcial y cambio de pisos en algunas aulas, dijo el director.

Pese a la reactivación, los estudiantes del noveno grado continúan dando clases bajo los árboles debido a la presencia de obreros en la galería. La institución cuenta con 110 alumnos desde el preescolar hasta noveno grado.