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28 de mayo de 2026 a la - 15:38

Alerta MAFE: buscan a un niño de dos años desaparecido

Cartel de búsqueda con la fotografía de Rodrigo Santiago Escobar Shandi, niño de dos años con vestido oscuro y expresión seria.
La Fiscalía y la Policía Nacional alertan sobre la desaparición de Rodrigo Santiago Escobar Shandi, de dos años, en Canindeyú.

La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), emitieron una nueva alerta MAFE por la desaparición de un niño de dos años. Piden ayuda a la ciudadanía para conseguir información sobre su paradero.

Por ABC Color

El Minna, en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional emitieron una nueva alerta MAFE ante la desaparición de un niño de dos años.

Se trata de Rodrigo Santiago Escobar Shandi, quien desapareció el martes último.

La vestimenta que llevaba en el momento de su desaparición todavía no se confirmó. Se trata de un niño de contextura física delgada, cutis blanco.

Fue visto por última vez en la ciudad Nueva Esperanza, de Canindeyú.

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Piden ayuda para encontrar a niño de dos años

Piden que ante cualquier información sobre su paradero, se comuniquen al 0986 760 083, Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

También cuentan con los siguientes contactos a los que se pueden comunicar:

  • 147: Fono Ayuda del Minna.
  • 911: Emergencias de la Policía Nacional.
  • 130: Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.