Avelino Martínez: inicia segunda fase de desvíos por obras de desagüe

A partir de la fecha se puso en marcha la segunda fase de desvíos en la avenida Avelino Martínez, ciudad de San Lorenzo. Se cierra un tramo de 500 metros, entre la calle la Avenida del Agrónomo hasta Nuestra Señora de la Asunción, para la colocación de desagües pluviales y reconstrucción del pavimento.

Las restricciones se aplicarán de manera progresiva, por sectores, durante un periodo estimado de tres meses, mientras que se estima que los automovilistas deberán prever un recorrido adicional de entre 1,5 y 2 kilómetros.

“Estos trabajos ya comenzaron hace veintidos días, pero estabamos trabajando dentro del predio del Ministerio de Agricultura en un sistema de catarilla con drenaje cuádruple hasta su desembocadura en el arroyo San Lorenzo”, explicó el Ingeniero Jorge Echauri.

En cuanto a los desvío habilitados para hoy, comentó: “La gente que viene de Asunción hacia San Lorenzo debe cruzar Avelino Martínez por del Agrónomo e ingresar a la calle Coronel Bogado hasta del Maestro y luego ingresar a Nuestra Señora de la Asunción hasta Avelino Martínez”.

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Echauri indicó que todos los desvíos están bien señalizados y que cuentan con el apoyo de la Patrulla Caminera y la PMT de San Lorenzo, para ayudar a agiliar el tráfico.

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El cronograma oficial de la obra establece un plazo de ejecución de 24 meses, contados desde enero de 2026 tiempo durante el cual se desarrolló la etapa de revisión.

De este modo, la fecha estimada para la finalización es el 5 de enero de 2028.