Choferes de buses internos de Ñemby cierran calles: ¿a cuánto quieren subir el pasaje?

Las calles aledañas a la Municipalidad de Ñemby permanecieron cerradas anoche debido a una medida de fuerza de los choferes de buses internos. Los trabajadores del transporte exigen que el precio del pasaje se establezca en G. 3.500, argumentando que la tarifa actual es insostenible ante la situación económica.

La movilización, que se inició el pasado martes, busca una respuesta inmediata de las autoridades locales. Los conductores denuncian falta de respaldo institucional para aplicar el nuevo costo, a pesar de las promesas informales de miembros de la Junta Municipal de la ciudad en contexto de elecciones internas.

Salvador Ojeda, uno de los conductores movilizados, señaló que la situación es insostenible debido a la falta de respuestas concretas. Según el trabajador, los concejales les sugieren cobrar el monto pretendido de forma informal, pero se niegan a emitir una resolución que sirva como respaldo documental ante posibles controles o reclamos de los usuarios.

“Ninguno de los concejales quiere dar la cara”, cuestionó Ojeda. Insistió en que necesitan un marco legal que garantice la tarifa para evitar sanciones.

Lea más: Subirá el precio del pasaje de buses internos de Central, anuncian

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Buses de Ñemby: costos del combustible y falta de soluciones

Por su parte, Derlis Aranda, otro de los choferes presentes en la protesta, exigió una solución inmediata a la Junta Municipal de Ñemby. Alegó que el contexto económico es sumamente desfavorable, con el incremento constante del precio del combustible.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo de la Asociación de Transportistas Internos del Paraguay, cuyos miembros de otras ciudades se han sumado a las protestas.

Los choferes advirtieron que se mantendrán bloqueando las calles hasta que la Comuna local ceda a sus demandas o presente una propuesta formal de ajuste tarifario.

Lea más: Trasportistas presionan a ediles luqueños a días de elecciones

¿Cuáles son las líneas internas en Ñemby?

Actualmente, el servicio de transporte interno de la ciudad de Ñemby depende de tres líneas principales que cubren los trayectos urbanos: