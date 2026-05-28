Ciclista cae en “cráter” de calle luqueña y reaviva reclamos por baches

Lo que debía ser un paseo nocturno terminó en accidente para una integrante del grupo de ciclismo Team Spider Cycles, quien cayó este miércoles en un profundo bache ubicado sobre la calle Capitán Valois Rivarola, en la ciudad de Luque.

La víctima fue identificada como Lahisha Pereira . Según relataron sus compañeros, el pozo se encuentra justo después de una lomada, lo que dificulta divisarlo a tiempo, especialmente durante la noche.

El grupo realizaba un recorrido habitual por zonas cercanas a la Plaza La Estación y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando ocurrió el percance.

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Golpes y daños en la bicicleta

A raíz del fuerte impacto, la ciclista sufrió lesiones en una pierna y en uno de sus brazos. Además, la bicicleta quedó con importantes daños mecánicos.

Debido a los desperfectos y al estado físico en que quedó, Pereira tuvo que abandonar el recorrido y regresar a su vivienda.

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Sus compañeros señalaron que el pozo tiene dimensiones “similares a un cráter lunar” y advirtieron que el mal estado de la calle representa un peligro constante tanto para ciclistas como para motociclistas y automovilistas.

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Reclamos contra la Municipalidad de Luque

El accidente volvió a generar fuertes cuestionamientos hacia la Municipalidad de Luque por el deterioro de las calles y la falta de mantenimiento vial.

Integrantes de la comunidad ciclista exigieron una reparación urgente de la arteria antes de que ocurra una tragedia mayor.

“No se puede transitar así. Hoy fue una ciclista herida, mañana puede ser algo peor”, lamentaron compañeros de ruta de la afectada.