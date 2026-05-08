Video: cráter en puente de Luque genera temor tras varios accidentes

Pobladores del barrio Yka’a de Luque alertaron sobre el peligro que representa un enorme cráter formado en un puente ubicado sobre la ruta Luque-Limpio, en una zona afectada además por el constante desborde de un arroyo.

Los vecinos aseguran que el problema lleva semanas sin solución y cuestionan la falta de intervención definitiva por parte de la Municipalidad de Luque y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Tres accidentes en una sola noche

Según denunciaron, solo durante la noche de este jueves se registraron tres accidentes en el sitio.

Uno de los casos más preocupantes ocurrió cuando un automóvil volcó tras caer en el pozo mientras circulaba bajo la lluvia. En el vehículo viajaban tres menores de edad, quienes resultaron ilesos.

“Nadie nos escucha. Vinieron de la Municipalidad y del Ministerio de Obras Públicas, pero siempre hacen fotografías y nada más”, lamentó el vecino José Duré.

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El poblador afirmó que la situación es urgente debido al intenso tránsito que soporta la zona, especialmente en horarios pico y con circulación de vehículos pesados.

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Vecinos denuncian abandono

Los residentes señalaron que el daño comenzó hace unos 22 días y que el hundimiento fue empeorando con cada lluvia.

Carlos Duré, otro vecino afectado, explicó que el problema no se limita al pequeño cráter visible sobre el puente, sino que debajo existiría un socavón mucho más grande.

“Vinieron cuadrillas para bachear, pero el problema ya es bastante profundo. Esto necesita una reforma total del puente”, sostuvo.

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Desborde del arroyo agrava situación

Los vecinos atribuyen parte del problema al desborde constante del arroyo que pasa bajo el puente.

Según explicaron, desde la construcción de una segunda alcantarilla comenzaron los inconvenientes, ya que la acumulación de basura, ramas y sedimentos obstruye el paso del agua y provoca el rebose.

Además del deterioro vial, denunciaron daños en viviendas cercanas. Indicaron que durante el último temporal varias casas se inundaron y algunos vecinos perdieron muebles y pertenencias.

Temen derrumbe del puente

Conductores y pobladores coincidieron en que la estructura representa un peligro constante para quienes transitan por la zona.

“Se va a caer este puente y después van a actuar”, advirtió un automovilista afectado por el congestionamiento y el mal estado del camino.

Mientras tanto, los vecinos reclaman una intervención urgente antes de que ocurra una tragedia.