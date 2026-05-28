Denuncian presuntas conexiones clandestinas en Cordillera y cuestionan falta de respuesta de la ANDE

Un usuario que decidió mantener su identidad en reserva, señaló que en la zona más de 10 familias utilizan conexiones irregulares, lo que genera malestar entre vecinos que cumplen con el pago del servicio.

“Es injusto que muchos pagamos como usuarios normales y hay gente que tranquilamente vive de la conexión clandestina en Cabañas. Ya se hicieron reclamos, pero en la ANDE no hacen caso”, expresó el denunciante anónimo.

Resaltó que la mayoría de los pobladores cuestionan además la falta de controles y fiscalización, señalando que la situación afecta directamente a la equidad en el servicio eléctrico y a la calidad del suministro en la comunidad.

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Respuesta Regional

Desde la Administración Nacional de Electricidad, el jefe regional de Cordillera, ingeniero Luis Rodríguez, indicó que las denuncias pueden realizarse a través de los distintos canales habilitados por la institución, como la web, el contact center y la aplicación Mi ANDE.

Explicó que los reclamos son recepcionados y gestionados por el Departamento de Gestión de Pérdidas Central, dependiente de la Gerencia Comercial.

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Mientras tanto, los vecinos insisten en que las denuncias ya fueron realizadas en varias ocasiones, pero aseguran que no han recibido respuestas concretas, lo que mantiene la preocupación por la persistencia de conexiones irregulares en la zona.

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