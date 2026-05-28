Reunión de líderes indígenas con autoridades en Curuguaty

La reunión se desarrolló en la sede de la Gobernación, ubicada en Curuguaty, del departamento de Canindeyú, donde estuvo presente el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), entre otras instituciones.

El encuentro estuvo enfocado principalmente en la falta de cumplimiento de los numerosos pedidos de asistencia de las familias asentadas en ocho comunidades de la zona, entre ellos, el mejoramiento y apertura de caminos vecinales, apoyo a los puestos de salud, víveres, pago de becas a estudiantes, la provisión de vehículos comisados por la Senabico, entre otros.

Las ocho comunidades que se reunieron con el presidente del Indi son Isla Jovai, Yakapoty Uno y Dos, Río Verde Ysaka, Itaymi, Caninde, 26 de Febrero y Ysaka.

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De acuerdo con la información brindada por uno de los líderes, Eusebio Vera, de la comunidad Río Verde, el presidente del Indi se comprometió a realizar los trámites correspondientes con las demás instituciones, con el objetivo de cumplir con los pedidos de las familias que están solicitando asistencia para poder solucionar los problemas más acuciantes.

Promete cumplir con los reclamos<b> </b>

En ese contexto, Vera expresó que, tras la conversación mantenida con Hugo Samaniego y su comitiva, las autoridades se comprometieron a que desde la próxima semana ya estarán realizando las primeras acciones en los respectivos asentamientos de nativos, comenzando con la reparación de los caminos vecinales a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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Dijo que también hay compromiso de hacer las gestiones con los encargados de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), para ver la forma de conseguir por lo menos una camioneta para ser utilizada como ambulancia al servicio de los pueblos originarios.