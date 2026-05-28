Vecinos de Caacupé rechazan instalación de antena de telefonía en pleno barrio residencial.

Los vecinos manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias que podrían generar las radiaciones electromagnéticas, especialmente en niños y familias que viven en las inmediaciones. Señalaron además que la comunidad nunca fue consultada previamente sobre el proyecto y cuestionaron la falta de intervención de las autoridades locales ante el creciente conflicto.

“Estamos preocupados porque quieren instalar prácticamente al lado de una escuela y nadie nos da respuestas. Sentimos que las autoridades no escuchan a los vecinos”, expresó Rolando Acosta poblador de la zona.

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Presencia policial

Según el denunciante, la tensión aumentó en las últimas horas y ya se registró presencia policial en el lugar debido a los reclamos de los residentes. Los vecinos aseguran que continuarán movilizándose para impedir la instalación hasta obtener explicaciones claras de la empresa responsable.

Los pobladores piden mayor transparencia en torno al proyecto y exigen que la Municipalidad de Caacupé intervenga antes de que la situación siga escalando.

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