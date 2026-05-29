Fuertes lluvias en Asunción: los puntos críticos que debés evitar hoy

Cuando se producen lluvias intensas como la que se registra esta mañana en Asunción, varias zonas de la capital se vuelven peligrosas para el tránsito de vehículos o peatones.
Ante el fenómeno de tiempo severo que se registra hoy, la Municipalidad de Asunción recuerda a la ciudadanía cuáles son los “puntos críticos” en los que se deben extremar precauciones al circular durante lluvias intensas.
Además, la Comuna asuncena publicó un mapa con todos los puntos de la capital en los que están en curso obras de desagüe pluvial, por donde también es recomendable evitar circular durante fuertes precipitaciones.
Líneas de emergencia
La Municipalidad de Asunción tiene habilitadas líneas telefónicas a la que los ciudadanos pueden llamar para solicitar un servicio gratuito de traslado con grúa a un lugar seguro, en caso de que sus vehículos queden atrapados en zonas peligrosas durante lluvias.
Estas líneas son: (0981) 274 883 –solo para mensajes de WhatsApp– y *916.
Además, está habilitada la línea (0985) 853 144 para reportar árboles caídos.