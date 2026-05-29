Juzgado de Niñez y Adolescencia de Asunción habilita cuenta en redes para facilitar acceso a atención

El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del cuarto turno de la Capital incorporó Instagram como nueva vía de contacto con los usuarios del sistema judicial. La medida, impulsada por la jueza Bettina Ovando, busca fortalecer la comunicación cotidiana con la ciudadanía y mejorar la atención a quienes tienen procesos vinculados al fuero de la Niñez y la Adolescencia.

“Las redes nos permiten acercarnos a nuestros usuarios, niños, niñas y adolescentes y sus familias, creando espacios de escucha activa, orientación y acompañamiento. Utilizar la tecnología de manera responsable implica transformarla en una herramienta para informar, proteger derechos, prevenir situaciones de vulnerabilidad y fortalecer vínculos y, en este caso, el vínculo entre los usuarios y el Juzgado a mi cargo”, escribió la jueza en su perfil social.

Canales de información habilitados por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Asunción

La cuenta habilitada en Instagram figura con el usuario @nya4toturno y al ingresar al perfil se accede también a otros datos, como, por ejemplo, el nombre de las secretarias que integran el equipo, además de otras vías de contacto, como ser el correo electrónico juznya4to@gmail.com y un chat de WhatsApp (0985 727415) al que puede acceder directamente abriendo el enlace.

¿En qué casos interviene el Juzgado de Niñez y Adolescencia?

De acuerdo con el Artículo 161 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 1680/1), este Juzgado tiene a su cargo las cuestiones relacionadas a: